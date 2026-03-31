Turismo

El municipio de Risaralda ideal para el ecoturismo y para vivir la cultura cafetera; un destino por descubrir

Este destino se encuentra a dos horas de Pereira.

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Redacción Turismo
31 de marzo de 2026, 4:45 p. m.
Este es uno de los destinos para visitar en el departamento de Risaralda.
Este es uno de los destinos para visitar en el departamento de Risaralda. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Pueblo Rico en Risaralda / API

Risaralda es uno de los destinos para visitar en el Eje Cafetero. En sus tierras la naturaleza, la cultura y la tradición se combinan de forma única brindándoles a los viajeros una experiencia única.

Así es el municipio más alto de Risaralda; se le conoce como ‘villa de los cerros’ y es ideal para el turismo de naturaleza

Forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, lo que garantiza la realización de planes auténticos en torno al proceso de producción de este grano.

Este territorio ofrece una gran diversidad de planes: desde relajarse en las aguas termales de Santa Rosa de Cabal hasta aventurarse en caminatas por parques naturales y cascadas, una oferta que resulta imperdible para los amantes de la naturaleza.

Es una buena opción para quienes disfrutan del avistamiento de aves, de un clima agradable y de la posibilidad de realizar diversas actividades de descanso y aventura en medio de un ambiente tranquilo.

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Pulmón verde de Risaralda

Este departamento cuenta con 14 municipios y a uno de ellos se le reconoce por su amplia oferta de naturaleza, cultura y hospitalidad. Se trata de Pueblo Rico un destino ideal para el ecoturismo y la conexión con la esencia del Eje Cafetero, según indica la Alcaldía Municipal.

Pueblo Rico
Pueblo rico es un destino lleno de naturaleza, pero también de encantos naturales. Foto: Alcaldía de Pueblo Rico/API.

Es conocido como el ‘pulmón verde’, gracias a su amplia biodiversidad y la variedad de tonos que le dan sus encantos naturales.

Con una temperatura promedio de 20 grados centígrados este pueblo, ubicado sobre la cordillera Occidental, a 93 kilómetros al noroccidente de Pereira, es una buena opción de descanso y desconexión de los ruidos y estrés del día a día.

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

Información de la Gobernación de Risaralda indica que este municipio tiene sitios de interés patrimonial como la Casa del Míster, el Templo Parroquial Corazón de María, y la Casa Hostería “Piel Roja”.

Otros sitios de interés

También cuanta con varios lugares turísticos, entre los que destacan el Parque Nacional Natural Tatamá, el río Guarato y el Centro de Investigaciones Karabí.

Pueblo Rico
Este destino risaraldense destaca por su gran oferta de naturaleza. Foto: Alcaldía de Pueblo Rico/API.

A estos lugares se suman otros espacios naturales y de interés como la Reserva Ecológica Karagabí, la cascada ubicada en la vereda Samaria, el Jardín Botánico, el Parque Natural del Río Negro, así como los cerros tutelares y diversas piscinas naturales ideales para el descanso y la recreación.

El portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que una de las características de este territorio es que es multicultural, porque allí convergen comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas.

En sus tierras está la tradición de los Embera-Chamí, el sabor de los afrocolombianos y la pujanza emprendedora de los mestizos de raíces paisas, que hacen de este rincón risaraldense, un destino imperdible y por descubrir.