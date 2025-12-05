Suscribirse

Turismo

Tres municipios antioqueños imperdibles para visitar en fin de año; cautivan con su riqueza natural y fascinantes paisajes

Todos mantendrán encendidos sus alumbrados navideños hasta inicios de enero de 2026.

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 3:59 p. m.
Bello, Antioquia
Alumbrados navideños en Bello, Antioquia 2025 | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Bello en Antioquia / API

Si desea terminar el año viviendo experiencias mágicas, cargadas de tradición, luz y alegría, en destinos que cautivan con su riqueza natural y sus paisajes fascinantes, los pueblos de Antioquia pueden ser la opción perfecta.

Este departamento colombiano no solo deslumbra por sus celebraciones decembrinas, sino también por la calidez de su gente y la diversidad de actividades que ofrece. Durante la Navidad, todos sus municipios se transforman en escenarios vibrantes donde las luces, los colores y los sonidos típicos de la temporada crean un ambiente festivo único.

Contexto: El municipio boyacense donde se cree que existió un observatorio astronómico, un imperdible lugar rodeado de cascadas y lagunas

Por eso, recorrer sus pueblos durante esta época puede convertirse en una de las experiencias más memorables del año. Así que si quiere vivir esta aventura, a continuación encontrará tres destinos imperdibles en Antioquia para visitar en fin de año.

Envigado

Este municipio fue el primero en encender sus alumbrados navideños en del departamento, ofreciendo la oportunidad de disfrutarlos cada noche hasta el 18 de enero de 2026. En total, son 10,5 kilómetros de vía iluminada, llevando luz y esperanza a cada rincón.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, la tradición navideña en Envigado inicia con una ruta mágica en el Puente Fundadores, donde los visitantes son recibidos por la figura de los Tres Reyes Magos siguiendo la estrella más grande que ilumina el camino.

Envigado, Antioquia
Envigado, Antioquia en Navidad. | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Envigado en Antioquia / API

Luego, el camino continúa hacia un pequeño Belén ubicado en la zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, siendo el gran epicentro de la celebración el parque principal, que albergará el árbol más grande de la historia en la ciudad.

Esta estructura tiene 25 metros de altura, haciendo de este destino antioqueño una parada imperdible para cerrar el año creando recuerdos inolvidables.

Bello

Hasta el 12 de enero próximo, los residentes y visitantes de este municipio podrán disfrutar su innovador alumbrado navideño bajo la temática “Bello Renace”.

Esta iniciativa consta de luces, proyecciones e interactividad, cargados de un alto sentido de emotividad debido a que rendirá un homenaje a las personas que perdieron la vida a mitad de año en Granizal.

Bello, Antioquia
Alcaldía Municipal de Bello, Antioquia | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Bello en Antioquia / API

Allí, el Parque Principal Santander se convertirá en un jardín de luz y tendrá 27 tótems en recuerdo a los fallecidos en la emergencia, la iluminación se destaca por su calidez y simboliza la memoria, la esperanza y la continuidad de la vida.

Contexto: Este es el aeropuerto del país que tendrá el mayor incremento en movimientos migratorios durante la temporada de fin de año

Itagüí

Este año, y por primera vez en su historia, Itagüí está presentando su propio alumbrado navideño bajo la temática “Una carta a Santa”.

Allí los visitantes podrán ver un árbol navideño de 20 metros en el parque principal, más de 1.300 figuras planas, cerca de 50 grandes escenas luminosas y un robusto sistema de iluminación compuesto por 394 proyectores y 5 túneles LED, 2.722 bombillos strober, y 88.000 metros de mangueras que recorren toda la zona centro.

A esto se suman 3.760 extensiones navideñas, 40 cortinas luminosas, 79 pasacalles y decoraciones especiales en la iglesia principal y el Teatro Caribe, conformando un recorrido mágico y de gran impacto visual para el disfrute de toda la comunidad, destaca la Alcaldía Municipal en su página web.

