Turismo

Este es el aeropuerto del país que tendrá el mayor incremento en movimientos migratorios durante la temporada de fin de año

Cerrará el 2025 con un incremento del 11 % frente al año anterior.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 2:52 p. m.
Aeropuerto Internacional José María Córdova Rionegro
Aeropuerto Internacional José María Córdova. | Foto: Thomas Correa

Migración Colombia destacó que el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, registrará el mayor crecimiento migratorio del país, durante esta temporada de fin de año, de acuerdo con sus proyecciones.

Este puesto de control cerrará 2025 con más de 4.1 millones de movimientos, lo que representa un incremento del 11 % frente al año anterior, el más alto entre los principales aeropuertos del país y lo consolida como el “punto de entrada y salida más dinámico para el turismo internacional”.

“Entre enero y octubre de 2025, el aeropuerto ya acumulaba un aumento del 12 % en movilidad internacional, respecto al mismo periodo de 2024, superando de manera significativa el comportamiento nacional y posicionando a Antioquia como una de las regiones con mayor demanda turística de Colombia. De cara a la temporada de diciembre 2025 - enero 2026, se espera que este comportamiento seguirá en ascenso”, agregó Migración Colombia.

El turismo de la salud se tomó Medellín y los delincuentes sacan provecho con clínicas clandestinas. Cientos de personas están cayendo en la trampa.
Medellín. | Foto: juan carlos sierra-semana

Medellín, importante destino turístico

Además del crecimiento en la movilidad internacional, Medellín continúa su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

Los visitantes destacan experiencias únicas como los recorridos culturales por la Comuna 13, referente internacional de transformación social, los trayectos panorámicos del Metrocable, que conectan la ciudad con parques ecológicos y miradores, y la amplia oferta de museos, jardines y corredores artísticos que caracterizan a la capital antioqueña.

“A ello se suma una gastronomía reconocida por su diversidad, con platos emblemáticos como la bandeja paisa, la arepa antioqueña. Esta combinación de cultura, innovación urbana, naturaleza y cocina tradicional impulsa la llegada de turistas internacionales y fortalece la creciente demanda que hoy recibe el Aeropuerto José María Córdova”, subraya la entidad.

Este dinamismo se reflejará de manera aún más marcada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, “temporada en la que se espera un fuerte aumento en la llegada de visitantes extranjeros y en las salidas de colombianos desde el terminal aéreo del Oriente antioqueño. Estas proyecciones hacen parte del crecimiento nacional estimado de 123 mil movimientos migratorios adicionales por mes, impulsado principalmente por el repunte turístico que vive Antioquia”.

“El aeropuerto José María Córdova se consolida como el epicentro del turismo internacional en Colombia. Las cifras muestran no solo su liderazgo en movilidad, sino el enorme atractivo que representa Antioquia para los viajeros. Estamos listos para recibir una de las temporadas más activas de los últimos años, con procesos más ágiles, seguros y eficientes para todos los viajeros ”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

