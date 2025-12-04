Turismo en Colombia: Gobierno prevé cierre de año con cifras récord

Colombia continúa destacándose como un destino turístico de relevancia en América Latina.

Según las proyecciones entregadas por Migración Colombia, el país cerrará este 2025 con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, un incremento del 6 % frente al año pasado.

“Estas cifras representan un crecimiento frente a 2024, impulsando el desarrollo económico, la inversión extranjera y nuevas oportunidades para miles de familias”, dijo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que estima que, para la temporada alta entre diciembre de 2025 y enero de 2026, exista un incremento adicional de 123.000 movimientos mensuales, uno de los aumentos más destacados de la última década.

“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave para generar empleo y bienestar en los territorios”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

Aeropuertos, con récord histórico en el país

El puesto de control migratorio del aeropuerto internacional El Dorado, es el principal punto de entrada al país. Migración espera que al finalizar 2025 supere los 12.5 millones de movimientos migratorios, con un crecimiento sostenido del 5 %.

Por su parte, el aeropuerto José María Córdova (Rionegro) con más de 4.1 millones de movimientos y un crecimiento del 11 % frente a 2024, también se consolida como uno de los centros aéreos de mayor expansión en Colombia.

El país acabará 2025 con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, según proyecciones oficiales. | Foto: Getty Images

Otros destinos turísticos que tendrán un crecimiento sobresaliente son el Rafael Núñez de Cartagena, con más de 1.68 millones de movimientos proyectados en 2025, un crecimiento de 5.7 % en comparación con el 2024. Y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con más de 1.14 millones de movimientos proyectados para este año, lo que representa un aumento de 9 % frente al año anterior.

“Estos resultados reflejan la diversificación turística del país y el interés creciente por su oferta cultural, gastronómica, de naturaleza y negocios”, subrayó el Ministerio de Comercio.

Gasto de los turistas

El gasto promedio diario de los turistas fue de Bogotá, 119,9 USD en Antioquia y 211,5 USD en Bolívar, “lo que impulsa el empleo y la inversión en estas regiones”.