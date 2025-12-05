Boyacá es uno de los destinos imperdibles para visitar en una temporada de vacaciones. Con 123 municipios, este departamento tiene una gran oferta para conocer, la cual mezcla historia, naturaleza, cultura y gastronomía.

Es una región tranquila y acogedora en la que sus habitantes se dedican principalmente a actividades del agro, pero que a la vez se consolidan como grandes anfitriones.

En medio de las muchas posibilidades que tienen los viajeros para visitar en este territorio, además de lugares turísticos reconocidos como Villa de Leyva, Ráquira, Tunja, Iza, Tibasosa y muchos otros, también se encuentra, por ejemplo, Berbeo, ubicado en la provincia de Lengupá, a dos horas y media de Tunja, la capital del departamento.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), indica que allí los pobladores indican que los antepasados observaban al cosmos para descifrar la vida en la tierra.

La Laguna de los Cajones es uno de los encantos naturales en Berbeo. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Según esto, allí existía un observatorio astronómico de los pueblos ancestrales, sobre el cual se erigió el poblado y sirvió para que los primeros jesuitas que llegaron a evangelizar, se quedaran en esta zona.

Lugares de interés

De acuerdo con Situr, este municipio boyacense cuenta con un hermoso lugar natural y lleno de misterio, conocido como Laguna de los Cajones. “Cuenta la leyenda que sus aguas, rodeadas por vegetación y rocas que forman un cajón, en ocasiones se llenan de ira y expulsan a las orillas a aquellas personas que se sumergen o navegan en ellas”, precisa la mencionada fuente.

Este es un territorio ideal para los amantes de la naturaleza, pues hay diversidad de sitios que vale la pena visitar. En la lista se incluyen la laguna de Los Chirimoyos, las playas del Limonal y las quebradas Tobacía y Agua Blanca.

En algunas zonas rurales de Berbeo se hallan piedras talladas con escritura indígena (petroglifos), que se han consolidado como patrimonio cultural de esta población.

Petroglifos de Berbeo, Boyacá. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Berbeo, Boyacá

En el centro del pueblo, por su parte, se encuentra el parque principal donde se aprecia un monumento en homenaje al campesino: dos bueyes y un agricultor arando la tierra.

En este municipio los viajeros también pueden disfrutar de sus artesanías. Allí, tanto hombres como mujeres, han heredado este trabajo manual y gracias a ello elaboran canastos en chin (planta que se cultiva a orillas de los ríos) y junco; los cuales sirven para recolectar café. También fabrican esteras que sirven para secar el grano bajo el sol o para recostarse en ellas a descansar.