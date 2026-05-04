General (r) Jorge Eduardo Mora es declarado inocente en investigación por desvío de dinero de viáticos en la División de Fuerzas Especiales

Entre los años 2020 y 2021, la División de Fuerzas Especiales del Ejército fue víctima de un saqueo continuo a través de la legalización de gastos de viáticos inexistentes, un escándalo en el que fue salpicado el general (r) Jorge Eduardo Mora, quien luego de varios años de lucha en los tribunales, con el acompañamiento de la Corporación Defensoría Militar (Codem), fue declarado inocente.

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Luego de una extensa investigación, el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá descubrió cómo el capitán Jaime Mauricio Cendales, quien ya aceptó la responsabilidad en los hechos, habría dado instrucciones de consignar dinero de viáticos que nunca existieron a su cuenta y a la de su esposa, afirmando que se trataba de una orden del general Mora.

General Jorge Eduardo Mora comandante de la Octava División del Ejército Nacional Foto: General Jorge Eduardo Mora

“Durante el trámite judicial, la defensa Codem controvirtió las afirmaciones sin sustento probatorio que pretendían vincular al general (r) Mora con el supuesto direccionamiento de pagos irregulares, dejando en evidencia la utilización de documentos internos, trámites administrativos y referencias a su autoridad para aparentar la existencia de comisiones, autorizaciones y decisiones que no correspondían a la realidad”, informaron desde la Corporación de Defensoría Militar.

Así, la conclusión del Juzgado 44 fue que el oficial no intervino ni direccionó la obtención de recursos no causados, y que los señalamientos en su contra hacían parte de una cadena de actuaciones que usó indebidamente su investidura para dar apariencia de legalidad a hechos que le eran ajenos.

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Otro elemento que quedó claro con el fallo fue que el general (r) Mora fue quien advirtió las irregularidades y las puso en conocimiento de la institución.

La historia

En este caso, además de la inocencia del general (r) Mora, quedó en evidencia la responsabilidad del capitán Jaime Mauricio Cendales, quien se apropió, en provecho propio y de terceros, de dineros del Estado por una suma aproximada de 170 millones de pesos.

El mecanismo, según el fallo con el cual fue condenado Cendales, quien reconoció su responsabilidad, consistía en “lograr por medios fraudulentos que el dinero fuera depositado a personal de la División de Fuerzas Especiales para cubrir viáticos y gastos por viajes no causados. Solicitaba a los beneficiados el retorno de los dineros, aduciendo que era orden del general Jorge Eduardo Mora, para cubrir gastos personales del uniformado. Ante lo referido, así procedían los destinatarios frente al procesado, lo que se hacía en efectivo o por transferencia bancaria, con la convicción de que serían reintegrados al general”.

El dinero terminaba finalmente en las cuentas de Cendales o de su esposa, Liz Yovana Moreno, conducta cometida entre febrero de 2020 y septiembre de 2021.

En total, fueron más de 37 reportes con informes de asignación de fondos, planillas de pasajes y viáticos, oficios y órdenes falsas con las que Cendales legalizó estos gastos, que terminaron en sus cuentas, mientras afirmaba que iban dirigidos al general Mora.

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“Hubo una sustracción y apropiación de un bien ajeno por parte del encausado, quien se apropió para sí de los recursos cancelados por concepto de viáticos, los que tramitó para su pago por parte del Cenac y, luego de ser obtenidos, solicitaba su devolución, evidenciando la intencionalidad de obtener un provecho económico indebido”, se lee en la decisión que condenó a Cendales, quien, por su decisión de aceptar los delitos y colaborar con la justicia, recibió el beneficio de detención domiciliaria.