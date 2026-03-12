Corrupción en la UNGRD: Karen Manrique fue trasladada a Bogotá mientras se define su lugar de reclusión

En la tarde de este jueves 12 de marzo, la representante a la Cámara, Karen Manrique, fue trasladada hasta las instalaciones de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá.

Esto mientras se define el lugar de reclusión de la congresista, quien se entregó a las autoridades en el municipio de Tame, Arauca, después de conocer la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Fuentes cercanas indicaron que en las próximas horas será trasladada hasta el búnker de la Fiscalía mientras se adelantan los respectivos procedimientos judiciales.

La defensa de la congresista pidió que la medida de aseguramiento se cumpla en una guarnición militar. Esto debido a las amenazas que existen en su contra por parte de grupos armados ilegales que delinquen en el departamento de Arauca.

El esquema de seguridad y protección de la congresista ya ha puesto de presente ante las autoridades correspondientes elriesgo constante.

La congresista será acusada por el delito de cohecho impropio. Para la Sala de Instrucción, en 2023, la congresista mostró un especial interés en un proyecto que estaba en poder de la UNGRD.

Manrique habría exigido la entrega de este contrato a cambio de votar favorablemente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en proyectos en los cuales el Gobierno Petro tenía especial interés.

Los señalamientos contra Karen Manrique

Como lo reveló SEMANA en exclusiva a través varios reportajes, la Sala de Instrucción ha recolectado elementos materiales probatorios en los que ha sido señalada la congresista Karen Manrique como una de las más interesadas en obtener proyectos que estaban en poder de la UNGRD.

La representante a la Cámara fue mencionada en las declaraciones rendidas ante la Fiscalía General por el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla Álvarez, así como por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ante la Corte Suprema de Justicia.

Los tres testigos clave en este proceso, y quienes cuentan con un principio de oportunidad, señalaron a Karen Manrique de haberlos buscado directamente, y por intermedia persona, para el desvío de proyectos. Esto, con el fin de votar favorablemente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público los proyectos de presupuesto y endeudamiento, en los que el Gobierno Petro tenía especial interés.

La defensa de la congresista ha manifestado varias veces que las declaraciones tanto de Olmedo López como de Sneyder Pinilla han sido contradictorias y cambiantes, hecho por el cual les ha restado credibilidad.

La dirigente política araucana, quien logró cerca de 5.400 votos, según el más reciente boletín de la Registraduría Nacional, para repetir curul.