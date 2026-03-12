Nación

Wadith Manzur: esta es la primera imagen del congresista capturado por el escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del representante a la Cámara que salió reelegido para el Senado en los comicios del 8 de marzo.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
Wadith Manzur, capturado por el escándalo de la UNGRD.
Wadith Manzur, capturado por el escándalo de la UNGRD. Foto: Suministro

SEMANA conoció la primera imagen del congresista conservador, Wadith Manzur, capturado por el CTI de la Fiscalía después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara capturarlo y enviarlo a la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Wadith Manzur, del Partido Conservador, seguirá en el Congreso pese a graves señalamientos en su contra

Durante la tarde del miércoles 11 de marzo, los magistrados de la Sala de Instrucción ordenaron enviar a la cárcel al reelegido senador por su presunta participación en ese caso, y un día después apareció en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para entregarse ante las autoridades competentes.

En las imágenes conocidas por esta revista se registró a Manzur vistiendo una chaqueta negra, pantalón claro y tenis, mientras permanecía sentado en una sala de la Fiscalía General de la Nación. A su lado, lo custodiaba un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Así fue como el legislador quedó a disposición de la justicia para que empiece a cumplir el fallo que emitió la Corte Suprema para capturarlo y enviarlo a la cárcel por uno de los escándalos de corrupción que más ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Manzur llegó hasta la Fiscalía en Bogotá junto a su abogado Luis Torregrosa, quien lo acompañó en la lectura de los derechos como capturado para quedar a disposición del CTI de la Fiscalía. En las próximas horas se espera que el Inpec le designe una cárcel para que cumpla la orden de la justicia.

El proceso contra Manzur

El congresista del Partido Conservador irá a juicio con sus colegas Karen Manrique —quien también se entregó a la Policía en Tame, Arauca—, Julián Peinado, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, porque presuntamente aceptaron coimas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El ultimo año del gobierno en fotos
Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por ese caso también terminó en la cárcel el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien —según las primeras investigaciones— habría sido el encargado de direccionar los contratos a los congresistas de dicha Comisión a cambio de que votaran a favor de los empréstitos de la Nación que solicitaba el MinHacienda.

Manzur y sus compañeros deberán enfrentar a la justicia por el delito de cohecho impropio cuando, en el segundo semestre de 2023, los integrantes de la Comisión de Crédito Público habrían aceptado ofrecimientos del Gobierno Petro a cambio de conceptuar a favor por las operaciones de crédito que interesaban al ministerio mencionado.