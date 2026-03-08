Judiciales

Wadith Manzur, del Partido Conservador, seguirá en el Congreso pese a graves señalamientos en su contra

El dirigente político dio el gran salto de la Cámara al Senado, logrando una importante votación este 8 de marzo.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 9:02 p. m.
Wadith Manzur fue elegido senador este domingo 8 de marzo.
Wadith Manzur fue elegido senador este domingo 8 de marzo.

Las votaciones se cerraron y uno de los congresistas indagados por la Corte Suprema de Justicia en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue reelegido para un nuevo periodo.

Se trata de Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien dio el gran salto de la Cámara de Representantes al Senado. Según reza el boletín número 28 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el dirigente político de casta política en Córdoba, logró 115.059 votos.

Como lo reveló SEMANA en exclusiva el pasado 27 de febrero, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ronda una ponencia que pide llamar a Manzur a juicio y, de paso, cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario por supuestamente haber ejercido presión para obtener proyectos y contratos que eran administrados por la UNGRD.

La prueba reina de este proceso es la detallada declaración que dio María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien habló de supuestos ofrecimientos del dirigente político conservador para convocar sesiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que él lideraba y en la cual se debatían temas de especial interés para el Gobierno Petro.

En varios mensajes de las aplicaciones WhatsApp y Signal –esta última solicitada por el mismo Manzur, para evitar registros de las conversaciones-, el representante a la Cámara le habría puesto de presente unos porcentajes para que fueran distribuidos en un grupo de congresistas de la Comisión para lograr los tan anhelados votos de las reformas presentadas por el Gobierno.

En las pruebas documentales y técnicas que le entregó Benavides a la Corte se encuentran las que serían constantes presiones y hasta reclamos que le habría hecho el representante conservador para que se finiquitara la entrega de los proyectos.

“Yo tengo un chat con el representante Wadith el 8 de noviembre, en el cual, al saber que ellos no querían asistir a la sesión del 9 de noviembre (para crear incentivos tributarios a patrocinadores del fútbol femenino), yo le digo algo así como: ¿qué más falta? (...) Después de ese chat, en la sesión del 28 de noviembre hay cuórum, y los congresistas votan ciertos créditos”, detalló la exasesora en su extensa declaración ante el magistrado Misael Rodríguez.

A finales de 2023, cuando se estaba acabando el período legislativo y desde el Ministerio de Hacienda temían lo peor, María Alejandra Benavides habría empezado a recibir nuevos mensajes de Wadith Manzur, quien fungía como una especie de “vocero” de los congresistas de la Comisión Interdisciplinaria y quién habría dado la cifra clave para que se realizará la repartija de porcentajes.

“El representante me dijo que una forma de mostrar que había gestión al interior de la UNGRD era mostrar que hubiese un CDP. También me dijo que era importante, de alguna forma, contactar a las regiones”, le dijo Benavides a la Corte.

Estos CDP habrían sido aprobados por Bonilla por un monto de 1,4 billones de pesos, como fue documentado a lo largo de la investigación.

Debido a que en las últimas salas extraordinarias no se logró una decisión de fondo puesto que el empate marcó la discusión, la Sala de Instrucción designó a dos conjueces para que conozcan el voluminoso expediente y participen en las respectivas votaciones clave.

