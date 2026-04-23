Esta es la queja de Karen Manrique contra dos conjueces que la enviaron a la cárcel por caso UNGRD

La representante a la Cámara, Karen Manrique, quien permanece privada de la libertad en una guarnición militar por el escándalo de la UNGRD, presentó una queja disciplinaria en contra los dos conjueces que participaron en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que decidió enviarla a la cárcel mientras avanza el juicio en su contra por ese caso.

El documento firmado por la congresista alega que los conjueces Jesús Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, tomaron la decisión de enviarla a la cárcel por ese caso en apenas cinco días desde que conocieron la totalidad del proceso.

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Consideró que era “materialmente imposible” que analizaran todas las pruebas que permanecen en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en tan pocos días, pues el expediente cuenta con más de 64 cuadernos de instrucción, 12.000 folios, 2 cuadernos de allanamientos, 24 cuadernos de interceptaciones con más de un año de escuchas, 55 testimonios practicados y 93 diligencias realizadas.

Por eso, la congresista reelegida para el periodo 2026 - 2030, destacó en la Comisión de Acusación: “Prueba de ello es que, en apenas cinco días, siendo materialmente imposible que analizaran la totalidad del acervo probatorio, emitieron votos positivos para que se profiriera una orden de captura en mi contra cuando existía al interior de la Sala serias dudas sobre los fines constitucionales que el magistrado instructor solicitaba proteger”.

La queja fue presentada ante el despacho de la magistrada investigadora Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, expareja del candidato presidencial Roy Barreras y ahora aspirante a magistrada de la Sala de Instrucción que investiga a Manrique.

“Es decir, que conforme a lo dispuesto en los artículos 232 y 238 de la Ley 600 de 2000 les asistía la responsabilidad de analizar la totalidad del expediente para proferir una decisión, no solo informada, sino con sustento jurídico”, advirtió Manrique en el recurso que reposa en el Congreso.

Congresista Karen Manrique. Foto: Suministrada

Para la congresista investigada por el caso de corrupción en la UNGRD, los conjueces que se sumaron a enviarla a la cárcel habrían omitido sus funciones y decidieron “de manera dolosa únicamente dar lectura a una ponencia de más de mil páginas que contenía el razonamiento probatorio del magistrado instructor que desde julio de 2025 ya había solicitado la privación de mi libertad”.

Los dos conjueces aterrizaron dentro de este proceso después de las múltiples salas de instrucción que terminaron con empates de criterios jurídicos de los seis magistrados de la Sala de Instrucción sobre la privación de la libertad de los investigados y la decisión de llevarlos a juicio.

Manrique terminó pidiendo a la Corte que investigue a Rey y Fonseca que los investigue por la “falta gravísima” que habrían cometido sobre el funcionamiento de la ley penal, un posible prevaricato por omisión y presuntas vulneraciones al Código General del Proceso.

Por ahora la congresista Karen Manrique seguirá en la cárcel hasta que los magistrado de esa instancia en la Corte resuelvan las recusaciones que llegaron en contra por la decisión que tomaron de enviarla a la casa y llevarla a juicio por el caso de la UNGRD.

Hay que recordar que Manrique y Wadith Manzur fueron enviados a prisión mientras avanza el juicio. Por otra parte, los congresistas Liliana Bittar, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado serán acusados por los supuestos contratos que habrían recibido de la UNGRD, a cambio de votos a favor de las empréstitos que solicitaba la Nación en la Comisión de Crédito Público del Congreso.