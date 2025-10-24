En las últimas horas, y luego de conocer que se radicaron los escritos de acusación contra varios de los implicados en el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía advirtió que uno de los fiscales que hacen parte del grupo de investigadores para este caso, recibió varias amenazas.

El ente acusador aseguró que las amenazas de muerte en contra de los funcionarios estarían directamente relacionadas con su función en el caso que les atañe, es decir, el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, por tanto, se adoptaron las medidas necesarias de protección e investigación para el caso.

“Durante la última semana, uno de los fiscales que hace parte del grupo que orienta la investigación por el magnicidio al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ha recibido amenazas de muerte que estarían relacionadas con el trabajo que realiza en el caso en mención”, dijo la Fiscalía.

Para Fiscalía es necesario adelantar las medidas de protección que garanticen la seguridad del funcionario y de todos aquellos que están relacionados con esta investigación, no solo en el propósito de mantener la independencia de los fiscales, sino por considerar que importante adelantar las investigaciones del caso.

“La Fiscalía General de la Nación tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario. En ese sentido, además de poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y ejercicio profesional del fiscal”, dijo el ente acusador.

Hasta el momento son siete las personas que han sido judicializadas, procesadas y hasta condenadas por el asesinato del precandidato presidencial. El menor de edad que aceptó su responsabilidad recibió una sanción de internamiento preventivo de siete años, mientras que Carlos Eduardo Mora conocido con el alias del Veneco, fue condenado a 21 años de cárcel, luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía.

