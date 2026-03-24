Alias el Zarco Aldinever tenía la orden de captura suspendida cuando perpetró el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El criminal conocido con el alias del Zarco Aldinever, cabecilla de la llamada Segunda Marquetalia, señalado como autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tenía las órdenes de captura suspendidas para el día del crimen y solo un mes después fue reactivada.

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Así se desprende de una revelación del congresista electo Daniel Briceño y una resolución de la propia Fiscalía, en la que se advierte que por casi un año alias el Zarco Aldinever pudo moverse con libertad en virtud de esa suspensión de las órdenes de captura en su contra.

“Alias el Zarco Aldinever, asesino de Miguel Uribe, tenía las órdenes de captura suspendidas por la Fiscalía el día que atentaron contra Miguel en Bogotá. La orden de captura se había suspendido por solicitud de Petro y fue reactivada solo 40 días después del atentado”, señaló el exconcejal.

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que, a pedido del gobierno nacional, la fiscalía suspendió las órdenes de captura contra algunos líderes de la llamada Segunda Marquetalia. Entre ellos está quien, en junio de 2025, ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“El presidente autorizó la instalación de las mesas de diálogos con la Segunda Marquetalia el 24 de junio de 2024, pero a Iván Márquez, según la información, nunca se le suspendieron las órdenes de captura. Mediante resolución de 2024 y a solicitud del Gobierno, se suspendió la orden de captura de José Aldinever y, mediante resolución 210 de julio de 2025, se reactivaron estas órdenes de captura y esa reactivación tiene que ver con que se vencía el plazo sin que la mesa avanzara”, dijo la fiscal Camargo.

En rueda de prensa, Camargo aseguró que la supuesta muerte de alias el Zarco Aldinever no son más que rumores, a pesar de que quien lo dijo fue el propio ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. La jefe del ente acusador advirtió que no hay evidencia de su muerte; por tanto, para la justicia, el cabecilla de ciencias de las está con vida.

“Para nosotros el Zarco Aldinever está vivo, nosotros lo conversábamos, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto del rumor que ha circulado, de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se expide una orden de captura en su contra”, dijo la fiscal.

La Policía ofreció una recompensa por la captura de los cabecillas de la Segunda Marquetalia y advirtieron que, con las órdenes de captura obtenidas en las últimas horas por parte de la Fiscalía, se solicitará a Interpol una circular roja en el propósito de cerrar el cerco internacional para estos criminales.