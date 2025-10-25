Miguel Uribe Londoño rechazó las amenazas contra el fiscal que investiga el magnicidio de su hijo

A través de un comunicado, la familia Uribe Turbay rechazó las amenazas que recibió el fiscal que investiga el magnicidio del senador Miguel Uribe.

“Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, su familia y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazan de manera categórica cualquier tipo de amenaza, persecución o acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales y funcionarios judiciales que adelantan la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay”, indicó la familia del senador y precandidato presidencial asesinado en Bogotá.

Pronunciamiento de la familia de Miguel Uribe Turbay sobre amenazas a funcionarios de la Fiscalía que investigan el magnicidio. | Foto: Suministrada a Semana.

Asimismo, indicó la familia y sus abogados defensores que: “Expresamos nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes por su labor rigurosa, técnica y valiente, que ha permitido la captura y judicialización de ocho personas, identificadas como autores materiales de este crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana”.

Por su parte, Miguel Uribe Londoño, dijo que: ”Reitero mi plena confianza en las instituciones del Estado y en la independencia del sistema judicial colombiano, pilares del Estado social de derecho. Ninguna amenaza o intento de presión podrá desviar la búsqueda de verdad y justicia frente al magnicidio de mi hijo Miguel Uribe Turbay”.

Fiscalía confirmó a amenazas contra funcionarios que investigan magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Mariano Vimos

El pronunciamiento se conoce horas después de que el fiscal del caso denunciara amenazas en su contra. De acuerdo con la Fiscalía, se ha logrado establecer que las amenazas contra los funcionarios judiciales están relacionadas directamente con el caso.

“Durante la última semana, uno de los fiscales que hace parte del grupo que orienta la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ha recibido amenazas de muerte que estarían relacionadas con el trabajo que realiza en el caso en mención”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía ha capturado a varias personas por el magnicidio del Senador, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Colprensa