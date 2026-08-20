Piden reforzar la protección de la familia de Miguel Uribe Turbay tras condenas por su asesinato

La firma de abogados Víctor Mosquera Marín, representante de las víctimas en el proceso, reaccionó a las condenas emitidas contra Cristian Camilo González Ardila y Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño. Los procesados fueron sentenciados a penas de 11 y 15 años de prisión por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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Desde el equipo jurídico destacaron el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la independencia de la jueza novena penal del Circuito Especializado de Bogotá. No obstante, señalaron que el juzgamiento de los ejecutores constituye un avance inicial hacia la identificación de los determinadores y financiadores del crimen.

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Alerta por posibles datos filtrados desde el esquema de seguridad

A la par de las condenas, la representación legal manifestó su preocupación frente a las verificaciones que adelantan las autoridades sobre la memoria de un teléfono incautado a la red criminal.

En el dispositivo aparecería registrado un contacto denominado ‘escolta del senador’, además de indicios sobre el seguimiento a los movimientos de la víctima.

Comunicado de prensa | Firma Víctor Mosquera Marín Abogados pic.twitter.com/8PwuJMUD7h — Firma Victor Mosquera Marin Abogados D&JA (@VMMAbogados) August 20, 2026

El colectivo de abogados aclaró que estos hallazgos están en fase de indagación y no permiten imputar responsabilidades directas a miembros de la protección oficial.

Sin embargo, enfatizaron que la gravedad de la información obliga a tomar medidas preventivas e inmediatas para salvaguardar el entorno del congresista.

Solicitud formal de protección al Gobierno y la UNP

Frente al panorama de riesgo, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados instó al Ejecutivo, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a reforzar los esquemas de seguridad de los familiares de Miguel Uribe Turbay. El equipo jurídico sostuvo que las instituciones estatales deben prevenir la materialización de cualquier tipo de amenaza.

Finalmente, la representación de las víctimas reiteró su compromiso de impulsar las actuaciones judiciales necesarias hasta esclarecer la totalidad de los hechos.

La firma concluyó que mantendrá el seguimiento al caso para garantizar que la familia del senador reclame verdad y justicia en condiciones de plena seguridad.