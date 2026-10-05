El pasado miércoles 30 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional citó a una sesión especial para evaluar los señalamientos que se han hecho en los últimos días contra el magistrado Vladímir Fernández Andrade en el complejo expediente de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Tras la sesión, el alto tribunal publicó un comunicado de tres puntos en el que, además de evitar mencionar el nombre del magistrado, hizo un llamado para que se respetara la presunción de inocencia de los integrantes de la Corte Constitucional.

Esto, pese a que en menos de un año el nombre del magistrado Vladímir Fernández ha aparecido en el caso de la UNGRD. Pese a esto, no existe todavía una investigación en su contra.

Frente a esta situación, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, envió este lunes 4 de octubre una carta en la que asegura que le entregó a la Fiscalía General toda la información que involucraba a todos los implicados en el desvío de los millonarios contratos en la entidad.

“He declarado sobre lo que me consta y entregado las pruebas que respaldan mi testimonio: mi celular, conversaciones, fotografías, chats, contratos y documentos”, señala uno de los apartes de la misiva que tiene la firma y la huella dactilar de Pinilla.

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“Sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Fernández, solo puedo referirme a lo que me consta”, añadió el exfuncionario, quien se encuentra cumpliendo una condena de cinco años de prisión por este escándalo de corrupción.

En este punto indicó que lo único que le consta de Fernández es la recomendación de una persona para un cargo. Para ese momento, Fernández era el secretario jurídico de la Presidencia.

“Olmedo López me manifestó que quien hoy es magistrado, entonces secretario jurídico de la Presidencia, nos había recomendado a una señora para asesorar a mi jefe de entonces, después de una actuación de la Contraloría General de la Nación”, manifestó.

El exsubdirector de la entidad, quien fue uno de los primeros en manifestar su interés en colaborar con las autoridades judiciales en 2024, reiteró que le entregó a la Fiscalía y a la Corte Suprema toda la información sobre la entrega de los sobornos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

“También fui claro sobre mi participación en la entrega de dineros para sobornar a personas con poder” (…) Después de recibir instrucciones de mi jefe de entonces, Olmedo López, entregué recursos destinados a torcer voluntades en el Congreso; son hechos sobre los que he declarado ante la justicia”, indicó.

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Finalmente, precisó que mantiene su intención de colaborar con las autoridades, entregando información y declarando en los respectivos juicios penales.

“No tengo nada que esconder ni nada que ganar con el silencio, seguiré hablando de lo que hice, de lo que vi y de lo que conozco directamente”, precisó.