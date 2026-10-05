Pasajera se desmayó en pleno vuelo; llevaba una jeringa con péptidos comprados por internet

Una situación de emergencia médica se presentó durante un vuelo nacional de Avianca, cuando una pasajera se desmayó en pleno trayecto y tuvo que ser auxiliada por un médico que viajaba a bordo.

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El doctor Yeimer Ortiz, médico internista, contó que respondió al llamado de la tripulación, que preguntó si entre los pasajeros había algún profesional de la salud que pudiera ayudar.

Al llegar hasta la pasajera, Ortiz la encontró desmayada y fría, aunque conservaba el pulso.

Por las condiciones en las que estaba, inicialmente consideró que podía tratarse de una hipoglucemia.

El médico le preguntó si padecía diabetes. La mujer respondió que no.

La situación tomó otro rumbo cuando su acompañante contó que momentos antes se había aplicado una sustancia en el abdomen.

Según el relato de Ortiz, el pasajero indicó que la mujer había utilizado una jeringa.

Los elementos fueron revisados y encontraron en su bolso una jeringa con una sustancia que fue identificada como péptidos.

La acompañante explicó que el producto había sido adquirido por internet y que la pasajera lo estaba utilizando con el objetivo de bajar de peso.

Persona hace una demostración sobre los efectos de las inyecciones para adelgazar Foto: Getty Images

La emergencia dentro del avión

Mientras la atendía, el médico tomó algunos signos vitales y encontró una presión arterial de 80/50 y una glucosa cercana a 50.

Estos valores llevaron a continuar con la atención durante el vuelo.

Ante la situación, le dieron rápidamente algo dulce para consumir mientras permanecía bajo observación y recibía asistencia.

La tripulación continuó con el protocolo de atención hasta que el avión llegó a su destino.

Una vez aterrizó, la pasajera fue evacuada para recibir atención médica.

Posteriormente, según el relato del médico, la mujer parecía encontrarse mejor.

Tras lo ocurrido, Avianca agradeció públicamente al doctor Yeimer Ortiz por haber respondido al llamado de la tripulación y ayudar a la pasajera durante el vuelo.

La aerolínea destacó que su intervención permitió atender la emergencia médica que se presentó a bordo y reconoció el gesto del profesional que viajaba como pasajero.

“Doctor Yeimer, queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber brindado su apoyo médico durante el vuelo. Su intervención fue fundamental para atender la situación a bordo y representa un acto de generosidad que valoramos profundamente”, señaló Avianca.

El caso vuelve a poner la atención sobre los productos utilizados para bajar de peso que son adquiridos por internet sin una valoración médica previa.

Aunque aún no se ha establecido que la sustancia encontrada haya sido la causa directa del desmayo de la pasajera, la compra por internet de péptidos vuelve a generar dudas sobre su uso y control.