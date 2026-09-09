Apple presentó oficialmente el Apple Watch Series 12, Ultra 4 y AirPods 5: características, precio y detalles que debe conocer

Apple actualizó su gama de relojes con los nuevos Apple Watch 12 Series y el todoterreno Apple Watch Ultra 4, que ofrecen mediciones de la frecuencia cardiaca más precisas, y presentó los auriculares inalámbricos AirPods 5, con traducción en tiempo real con la cancelación activa de ruido.

Cómo reservar el iPhone 18 Pro, Pro Max y Duo en Colombia: fechas, precios y disponibilidad

La compañía tecnológica se ha centrado en el apartado de salud en la actualización de sus dos líneas de relojes inteligentes, a los que ha dotado de nuevos sensores y el chip S11 para que realicen mediciones de la frecuencia cardiaca y de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) con una mayor frecuencia y precisión.

El sensor óptico de frecuencia cardiaca cuenta con indicadores LED más grandes y eficientes que permiten que Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 midan las pulsaciones cada cinco segundos durante todo el día. Este valor puede consultarse en tiempo real en cualquier momento desde la nueva esfera ‘Frecuencia cardiaca’. En ella también se puede consultar la VFC, que se mide hasta 24 veces más a menudo.

El sensor óptico de frecuencia cardiaca cuenta con indicadores LED más grandes y eficientes. Foto: Fotograma Youtube @Apple / Apple Event — September 9

Los relojes también estrenan la prestación ‘Disposición’, que analiza la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño para ofrecer información sobre la capacidad del usuario para cada día, en base a una puntuación de 0 a 10, y actualización a lo largo del día.

El seguimiento de la actividad física se refuerza con un modelo de podómetro rediseñado, que ofrece mediciones de distancia más precisas gracias a algoritmos de aprendizaje automático, y el recuento de pasos es más preciso con el chip S11.

El Apple Watch Series 12 está disponible con caja de 42 o 46 mm. Foto: Fotograma Youtube @Apple / Apple Event — September 9

El chip también habilita nuevas funciones, como ‘Reconocimiento de Sonidos’, para alertar a las personas sordas o con pérdida de audición de sonidos importantes, como sirenas, alarmas, timbres o un bebé llorando; y Shazam, para identificar la música que suena.

El sistema operativo watchOS 27 introduce en ambos novedades como una nueva cuadrícula de iconos, el gesto de tocar con un solo dedo, sugerencias de widgets del Grupo Inteligente, ayuda durante la perimenopausia y la menopausia en Control del Ciclo y la compatibilidad con Workout Buddy cuando el iPhone no está cerca.

El sistema operativo watchOS 27 introduce en ambos novedades como una nueva cuadrícula de iconos. Foto: Fotograma Youtube @Apple / Apple Event — September 9

El Apple Watch Series 12 ofrece hasta 24 horas de autonomía en un uso normal, y hasta 10 horas de autonomía durante un entrenamiento al aire libre, un 25 % más que el modelo anterior. La carga rápida permite recuperar el 50 por ciento en 15 minutos.

En el caso de Apple Watch Ultra 4, Apple ha destacado que ofrece una autonomía de hasta dos días en uso normal, pudiendo alcanzar las 84 horas en el modo de bajo consumo. La carga rápida ofrece 18 horas de uso adicional con 15 minutos.

iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y cuáles son los modelos compatibles

Para registrar los entrenos al aire libre, el nuevo modo ‘Entreno Prolongado’ ofrece hasta 25 horas de autonomía con las lecturas del ritmo cardiaco y el GPS activados, y para las sesiones aún más largas, el modo Entreno Prolongado al Máximo permite que el Apple Watch Ultra 4 registre carreras, caminatas y rutas al aire libre durante 45 horas.

El Apple Watch Series 12 está disponible con caja de 42 o 46 mm, con acabados en aluminio y titanio, con un precio de 449 euros (aproximadamente 1′625.000 pesos colombianos), y se pondrá a la venta el 18 de septiembre. Habrá también una edición especial, Apple Watch Hermès Series 12, en titanio en oro radiante, además del exclusivo titanio en plata.

El Apple Watch Series 12 está disponible con caja de 42 o 46 mm, con acabados en aluminio y titanio Foto: Getty Images

Por su parte, el Apple Watch Ultra 4 está disponible en titanio natural o negro, y llegará al mercado el 18 de noviembre con un precio de 899 euros (aproximadamente 3′254.000 pesos colombianos). La edición Apple Watch Hermès Ultra 4 podrá encontrarse en titanio natural.

AirPods 5

Apple no se ha olvidado de su gama de audio con los nuevos AirPods 5, que ofrecen cancelación de ruido activa en un diseño abierto, que elimina hasta un 50 % más ruido ambiente en comparación con el modelo anterior, gracias a una nueva arquitectura acústica multipuerto y algoritmos de audio computacional mejorados.

La nueva arquitectura acústica multipuerto y la ecualización adaptativa de última generación mejoran la calidad del sonido al ofrecer un “sonido más profundo y lleno de matices”, y al facilitar una “experiencia más inmersiva” con el audio espacial.

Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 18 Pro: características, precio y detalles que debe conocer

Incorpora la traducción en tiempo real con la cancelación activa de ruido, una prestación que impulsa la plataforma Apple Intelligence.

En lo que respecta a la autonomía, los AirPods 5 ofrecen hasta cinco horas de reproducción con cancelación de ruido activa con una sola carga. Con el estuche de carga, la autonomía alcanza las 22 horas con la misma tecnología en uso. El estuche de carga, además, incluye un sensor de presión que permite ajustar el volumen con solo deslizar hacia arriba y hacia abajo en la parte alargada del auricular.

Los AirPods 5 se pondrán a la venta el 18 de septiembre, por 149 euros (aproximadamente 539.000 pesos colombianos). Con estuche de carga, el precio asciende hasta los 169 euros (aproximadamente 611.000 pesos colombianos).

*Con información de Europa Press.