¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por eliminatorias sudamericanas?

Argentina no lo aguanta más y hace anuncio oficial con Messi a la cabeza, tras perder con Paraguay

Contexto: Argentina no lo aguanta más y hace anuncio oficial con Messi a la cabeza, tras perder con Paraguay

Luego se vieron las caras Paraguay y en Argentina en el estadio Defensores del Chaco, escenario deportivo en el que no permitieron el ingreso de camisetas alusivas a Lionel Messi, que milita en el Inter de Miami de los Estados Unidos.

“Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores. Estoy para apoyarlos. Estos partidos les viene bien a los jugadores. Sobre todo, a los que no tienen muchos minutos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ya está”, expresó.

“Nos puso cuesta arriba. Lo intentamos a nuestra manera. No se pudo. Hay que felicitar al rival. Es evidente que han defendido bien y se nos hizo difícil. Al final, lo importante es eso, no dar ninguna pelota por perdida, no dar el partido por perdido. Es lo que demostró el equipo”, agregó.