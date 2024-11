Piden dura sanción contra Lionel Messi por lo que hizo en Paraguay: video lo delató

“¡Vos sos un cagón. No me estás gustando!”, fueron las palabras que, según medios argentinos, habría pronunciado el capitán en contra de Daronco.

“Puedo decir un montón de cosas del arbitraje, pero no tiene sentido porque parecería una excusa. Prefiero no decirlas para que no sean una excusa y la gente no las interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó. Pero para nada tiene que ver en el resultado. Ya está, ya pasó, aprendí mucho de estas cosas, uno parece que mete excusas, pero quiere justificar algo y la gente lo entiende mal”, declaró Lionel Scaloni, técnico de Argentina, en rueda de prensa.