Destapan ‘verdad’ sobre banqueada de Lorenzo a James Rodríguez contra Uruguay

Si algo causó sorpresa en la nómina inicialista de Colombia ante Uruguay fue que James Rodríguez no estuviera de titular. ‘El 10′ quedó en el banco de suplentes y fue Juan Fernando Quintero quien tomó su lugar en los once inicialistas.

“La ausencia de Rodríguez Rubio no tendría que ver con una molestia física o lesión, sino que la decisión que tomó Néstor Lorenzo está más orientada en darle minutos a Juan Fernando Quintero, que no ha tenido mucha continuidad en los últimos juegos con la ‘tricolor’ y que además está atravesando por un momento inmejorable con Racing de Avellaneda”, apuntó el medio referenciado.

Habrá que esperar si ante Ecuador, Lorenzo decide colocar en el once inicial a James. No obstante, Quintero viene de magistrales actuaciones con el Racing de Avellaneda, mismas que este viernes lo tienen en la titular.

¿La falta de juego le pasa factura a James?

Ahora, ya en el conjunto de Vallecas, está bajo las órdenes del entrenador Iñigo Pérez. Sin embargo, James no ha tenido casi minutos en cancha, sin titularidades y con no más de 15 minutos entrando desde el banco de suplentes.

Sobre la falta de minutos de James, Iñigo Pérez lanzó: “Yo estoy abierto a conversar con cualquier persona, con cualquier jugador que esté incómodo por su situación. Pero, repito, es la primera información que tengo, el club no me ha trasladado nada, no he hablado con el jugador sobre esto, entonces no me puedo pronunciar sobre este tema porque entiendo que este es un rumor más, en este caso de James”.