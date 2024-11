James Rodríguez se mete en el Paraguay vs. Argentina: Alfaro lo aprobó en plena rueda de prensa

Joya de Uruguay no se esconde y se destapa sobre la Selección Colombia: respondió sin tapujos

“Yo siempre veo el ejemplo de James Rodríguez. A él le ha tocado en muchos equipos no ser titular, pero se pone la camiseta de Colombia y se transforma . Y no importa en qué parte del mundo estén jugando porque son jugadores que se ponen la camiseta de la selección y se transforman”, manifestó sin rodeos.

🫶“A James Rodríguez le ha tocado, en muchos equipos no ser titular, y se pone la camiseta de Colombia y se transforma” ⚽️Gustavo Alfaro y la comparación que hizo del colombiano en Selección con la convocatoria de Enciso a Paraguay pic.twitter.com/ZR8AiI7D4z

James, además de estar concentrado con la Tricolor, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, se mete en el Paraguay vs. Argentina por el ejemplo que dio Gustavo Alfaro, quien sufrió al cucuteño en la Copa América 2024 de Estados Unidos, cuando estaba al frente de Costa Rica.

“Va a ser un partido dificilísimo, contra un rival que está bien, en un buen momento. Cualquier partido va a ser importante en la mitad de la cancha. Es fundamental y no creo que sea diferente a otros partidos ”, manifestó sin rodeos.

También criticó el calendario. “Las selecciones pagan las consecuencias. La Selección, sacando Copa América o Mundial, juega pocos partidos. Casi todos los clubes tienen partidos cada tres días. Eso influye. Nosotros como entrenadores de Selección no podemos hacer mucho, habrá que sentarse y ver qué soluciones se dan. Venimos de una Copa América, no han tenido descanso y es normal lo que está sucediendo. Fue muy pesado a nivel físico ”, aseguró.

Scaloni, además, se refirió a Messi y su rápida eliminación de MLS. “No sé cuándo hubiera terminado la MLS si llegaban a instancias finales, pero hablamos de dos semanas de diferencia, no significa tanto y a la Selección no le afecta. Jugamos ahora y después hay que esperar hasta marzo. Por temas de descanso no cambia absolutamente nada”, expresó.