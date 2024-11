“Son unos muertos”: periodista uruguayo explota contra Colombia y pide pegarle a James Rodríguez

Uruguay quiere revancha

No obstante, el periodista Alberto Pérez, perteneciente al programa Las Voces del Fútbol de Canal 5, considera que Uruguay tiene que pasar por encima de la Tricolor sin importar el presente de ambas. “Colombia hace 50 años que no gana acá y no va a pasar. Tranquilamente, no va a pasar”, dijo al aire en el programa del martes.