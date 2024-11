Willington Ortiz aterrizó el favoritismo de Uruguay: destapó fórmula para que Colombia gane tras 51 años, cuando marcó gol

El conocimiento del argentino Néstor Lorenzo sobre el cono sur sería fórmula clave. Esto se explicaría en que no sabe lo que es perder contra la Uruguay de Bielsa, pues empataron 2-2 en Barranquilla por la fecha 3 de las clasificatorias, y los eliminó en las semifinales de la Copa América 2024.

Le pusieron a elegir entre alguno de los jugadores colombianos, y no se inclinó por ninguno porque considera que todos andan en muy buen nivel : “A la larga todos cumplen a cabalidad su trabajo. Es un gran plantel, con excelentes jugadores. Nunca veo que en lo individual no aporten todo, al contrario, dan lo mejor”.

Willington recordó su gol:

“Lo único que tengo claro es que ganamos 1-0, ¿tú sabes cuánto tiempo hace que eso sucedió? Muy difícil, yo sé que me hizo el pase Ernesto Díaz. Yo entro, amago al defensa y le pego de afuera a la mano derecha del arquero y ya, gol, no más” , afirmó.

Además, cuando le indagaron sobre sus sensaciones porque la gente lo recuerde por ese gol, respondió: “Que me recuerden después de 51 años es porque algo hice, ¿no? Porque hice algo importante en el fútbol y algo que los demás no hicieron. Por eso me evocan”.