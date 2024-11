Joya de Uruguay no se esconde y se destapa sobre la Selección Colombia: respondió sin tapujos

“Colombia es un rival durísimo, pero no lo tomo como una revancha tampoco. El partido de la Copa América lo hemos hecho muy bien, no se dio, pero es parte del fútbol. Estamos muy metidos, queremos llevar el partido a nuestro ritmo, meterle la intensidad que quiere Marcelo, que es por el camino que tenemos que ir”, dijo el futbolista del Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League de Inglaterra.