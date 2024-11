Siete fechas sin jugar: figura de Uruguay sufre dura sanción a horas del partido ante Colombia

El recuerdo más reciente entre estas selecciones fue la victoria de Colombia en las semifinales de la Copa América 2024, un partido que acabó con gresca entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos que asistieron al Bank of América Stadium de Charlotte.

Bentancur, sancionado por la Premier League

Pero el regreso de Bentancur no fue color de rosa. Mientras entrena con el resto de sus compañeros pensando en Colombia, el volante de 27 años fue notificado de una sanción de siete fechas sin poder jugar con el Tottenham en la Premier League.

Dicho comentario no cayó en gracia al interior de la FA, que es muy estricta sobre lo que hacen los futbolistas fuera del campo de juego y declaraciones que puedan tener alguna connotación considerada racista o discriminatoria. Aunque Bentancur se disculpó públicamente y el propio Son aseguró no sentirse ofendido, la federación inglesa determinó un castigo de siete fechas que empezarán a cumplirse después del parón de selecciones.

Este castigo no influirá en su presencia el próximo viernes contra Colombia en el estadio Centenario de Montevideo. Bentancur ya cumplió el castigo por la pelea en la Copa América y está disponible si Bielsa quiere incluirlo como titular en el centro del campo.

De hecho, el jugador habló con la prensa desde la concentración y confirmó la noticia que llega desde Inglaterra. “Me llamó mi representante y dijo que le habían notificado que esa era la sanción. Hasta ahora del club no se comunicaron conmigo. Ya sabía más o menos por dónde iba la mano. Ahora ya salió la sanción, quiero estar tranquilo acá en la Selección y después veremos cuando me toque volver para allá”, declaró.

La mente puesta en Colombia

Bentancur no se ocupará de la apelación hasta después de la doble fecha de noviembre. Por lo pronto, tiene su mente puesta en que Uruguay salga del bache de resultados y alcance la línea de Colombia en la tabla de posiciones.

“Colombia es un rival durísimo, no lo tomo como una revancha porque en el partido de la Copa lo hicimos muy bien, aunque no se dio. Yo tuve un golpe que me hizo salir de la cancha, pero es parte del fútbol. Hay que tomarlo al 100 % como venimos tomando todos los partidos, estamos muy concentrados y metidos”, completó.