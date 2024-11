Uruguay manda ácido recado a la Selección Colombia: mete ‘miedo’ para el cruce por eliminatorias

Uruguay vs. Colombia, partidazo por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas. | Foto: Getty Images

Otra de las caras nuevas en la convocatoria de Bielsa es Rodrigo Aguirre, delantero de América de México con trayectoria en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23 de Uruguay, que ya había sido reservado antes para la selección mayor, pero nunca citado.