A David Ospina no se le vio bien en su última presentación del año con Atlético Nacional. En uno de los tres goles que recibió de parte de América de Cali, el portero fue responsabilizado por su floja respuesta ante remates que no parecían revestir mayor peligro.

Es más, uno de los tantos llegó tras no haber puesto de manera correcta sus manos cuando se lanzó hacia el costado derecho de su arco. Por estas situaciones fue consultado al término del partido en la zona mixta del estadio del Valle del Cauca.

Sin opción a evadir el interrogante, el portero de Selección Colombia contestó y aceptó su error con la frente en alto: “No, en el tercero sí. En el segundo no creería. Pero bueno, hay que levantar la cabeza y pensar en lo que va a ser Medellín”.

David Ospina en el tercer gol de América vs. Atlético Nacional. | Foto: Captura Win Sports

También fue interrogado por el objetivo no cumplido de Nacional de llegar a la final de la Liga en 2025-II. Este no hizo que recayera la responsabilidad en factores externos, sino que puso la cara ante la afición que permanece molesta.

“No pudimos hacer lo que teníamos que hacer nosotros. Ahora ya queda sin pensar en el gran partido que teníamos de Copa contra Medellín”, sentenció sin posibilidad de cambiar la realidad.

A su vez, el referente asumió que colectivamente no disputaron bien los cuadrangulares: “Yo creo que estuvimos por debajo de nuestro nivel cuadrangular. Pero ahorita, lo más importante es levantar cabeza porque será una gran final”.

📢 David Ospina, habló en zona mixta de lo que fue el juego en Cali y una derrota dolorosa para el cuadro verde.



📽️ @PonchoMorales85 pic.twitter.com/BAxW5krfi8 — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) December 9, 2025

Puntualizando en las razones del descalabro, piensa que ante América no pudieron jugar como debían: “Hay muchos factores, hay demasiados factores. En los primeros minutos, ya no nos acomodamos en el partido y América aprovechó muy bien”.

“Yo creo que aquí lo más importante era hacerlo de nosotros. Nosotros no lo hicimos y, lógicamente, al final no conseguimos lo que queríamos”, terminó sin esconder que la eliminación fue directa responsabilidad suya.

Dando ventajas para el Mundial

Como ‘capo’ al interior de la Selección Colombia, el peso de Ospina se sabe que es alto. Néstor Lorenzo lo mantiene como un imprescindible a pesar de su edad y que no cuenta con un nivel alto.

Entre las opciones para portero de cara a la próxima Copa del Mundo, el de Nacional es uno que podría aspirar a estar en el grupo de tres. Camilo Vargas sería el titular, David Ospina, suplente, y Álvaro Montero, tercer portero.

En caso de que en 2026 el experimentado siga así, habría que ver si la confianza del entrenador argentino se mantiene sobre su protegido. Si es el caso de que quiera llevar de Liga a algún portero, otras opciones con mayor vigencia están pidiendo a gritos la citación.

Jorge Soto, por estadísticas, es considerado como uno de los mejores porteros de la Liga BetPlay | Foto: Colprensa y América oficial

Jorge Soto (América), Mosquera Marmolejo (Santa Fe) y Aldair Quintana (Bucaramanga) son, por citar, algunos de los goleros que mejor nivel muestran en el balompié de Colombia.