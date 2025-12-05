Camilo Vargas será “eterno” en Atlas. El golero que apunta a ser el titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026, durante las últimas horas firmó un nuevo vínculo que le extiende su estancia en el onceno de la Liga MX.

Desde 2019 está allí, y tras rumores que lo hicieron sonar para otros clubes, los rojinegros le propusieron una extensión aceptada por el bogotano que va hasta 2027, con posibilidad a un año más.

¡NUESTRO GUARDIÁN ES ETERNO! ❤️🖤



La Muralla del Jal12co, Camilo Vargas, seguirá defendiendo nuestros colores y su legado con la institución que se ha vuelto su casa, por mucho tiempo más.🦸‍♂️🧤



¡ETERNO SUPERHÉROE COLOMBIANO! 🔴⚫️



🗞️: https://t.co/kypR6CxZ06 pic.twitter.com/jtWz8cHHLn — Atlas FC (@AtlasFC) December 4, 2025

Dicho nuevo acuerdo firmado le da tranquilidad al golero, así como a todo su círculo y hasta la Tricolor, que sabe que el ‘dueño del arco’ se mantendrá en competencia constante previo a la próxima Copa del Mundo.

Si bien Néstor Lorenzo ha rotado la portería en las últimas presentaciones, lo que se cree es que Vargas se mantendrá fijo y, por detrás de él, estarán el experimentado David Ospina, así como también Álvaro Montero.

Kevin Mier es otro de los llamados a conformar el tridente de goleros que deben ir a la cita orbital, pero su reciente lesión de gravedad con Cruz Azul lo pone en una situación complicada para llegar a punto.

Atlas celebra mantener al ‘superhéroe’

A través de sus medios oficiales, como lo son X y página web, el conjunto manito confirmó la última decisión con el de 36 años.

“¡NUESTRO GUARDIÁN ES ETERNO! La Muralla del Jal12co, Camilo Vargas, seguirá defendiendo nuestros colores y su legado con la institución que se ha vuelto su casa, por mucho tiempo más”, celebraron.

“¡ETERNO SUPERHÉROE COLOMBIANO!”, resaltan sobre la incidencia en el plantel de Vargas.

Camilo Vargas, arquero de Atlas y la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Con tono romántico, Atlas hizo un recuento de la estadía desde hace siete años del portero colombiano vistiendo los colores del cuadro de Guadalajara.

“En el corazón palpitante de La Ciudad de La Furia, donde la lealtad se forja a fuego lento y los gritos de La Fiel son un trueno incesante, se levanta una figura”, citan.

“No es solo un portero; es el superhéroe colombiano, el hombre que detuvo el tiempo y reescribió la historia. Hoy, Atlas FC anuncia que su leyenda no tendrá fin: Camilo Vargas se ha vuelto ETERNO”, apuntan tras haber logrado prolongar la estadía de Vargas en el arco.

“Su llegada, el 5 de julio de 2019, fue el presagio de una era. El nacido en Bogotá arribó para ser la pieza clave que encendería la transformación que la Ciudad de La Furia había esperado por décadas”, suman sobre la historia que ha hecho este en Atlas.

“A lo largo de 238 partidos y más de 20.000 minutos, el superhéroe colombiano ha defendido con honor la armadura rojinegra en cada gran escenario: Liga MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Supercopa de la Liga MX”, recuerdan sobre los títulos logrados.