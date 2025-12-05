Suscribirse

Deportes

Oficializan club en el que jugará Camilo Vargas los próximos años: puso la firma a meses del Mundial 2026

Para la Selección Colombia, dicho anuncio cae de manera positiva. Se trata de la continuidad de quien apunta a ser el dueño del arco en la próxima Copa Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 3:32 p. m.
Camilo Vargas definió su futuro a meses del Mundial 2026
Camilo Vargas definió su futuro a meses del Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Camilo Vargas será “eterno” en Atlas. El golero que apunta a ser el titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026, durante las últimas horas firmó un nuevo vínculo que le extiende su estancia en el onceno de la Liga MX.

Desde 2019 está allí, y tras rumores que lo hicieron sonar para otros clubes, los rojinegros le propusieron una extensión aceptada por el bogotano que va hasta 2027, con posibilidad a un año más.

Dicho nuevo acuerdo firmado le da tranquilidad al golero, así como a todo su círculo y hasta la Tricolor, que sabe que el ‘dueño del arco’ se mantendrá en competencia constante previo a la próxima Copa del Mundo.

Si bien Néstor Lorenzo ha rotado la portería en las últimas presentaciones, lo que se cree es que Vargas se mantendrá fijo y, por detrás de él, estarán el experimentado David Ospina, así como también Álvaro Montero.

Kevin Mier es otro de los llamados a conformar el tridente de goleros que deben ir a la cita orbital, pero su reciente lesión de gravedad con Cruz Azul lo pone en una situación complicada para llegar a punto.

Contexto: Se la jugó: borrado de Selección Colombia cambia de club en Europa para ir al Mundial 2026

Atlas celebra mantener al ‘superhéroe’

A través de sus medios oficiales, como lo son X y página web, el conjunto manito confirmó la última decisión con el de 36 años.

“¡NUESTRO GUARDIÁN ES ETERNO! La Muralla del Jal12co, Camilo Vargas, seguirá defendiendo nuestros colores y su legado con la institución que se ha vuelto su casa, por mucho tiempo más”, celebraron.

“¡ETERNO SUPERHÉROE COLOMBIANO!”, resaltan sobre la incidencia en el plantel de Vargas.

Camilo Vargas, arquero de Atlas y la Selección Colombia
Camilo Vargas, arquero de Atlas y la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Con tono romántico, Atlas hizo un recuento de la estadía desde hace siete años del portero colombiano vistiendo los colores del cuadro de Guadalajara.

“En el corazón palpitante de La Ciudad de La Furia, donde la lealtad se forja a fuego lento y los gritos de La Fiel son un trueno incesante, se levanta una figura”, citan.

“No es solo un portero; es el superhéroe colombiano, el hombre que detuvo el tiempo y reescribió la historia. Hoy, Atlas FC anuncia que su leyenda no tendrá fin: Camilo Vargas se ha vuelto ETERNO”, apuntan tras haber logrado prolongar la estadía de Vargas en el arco.

Contexto: Selección Colombia sumaría fichaje de lujo para el Mundial 2026: habló y mete presión a Lorenzo

“Su llegada, el 5 de julio de 2019, fue el presagio de una era. El nacido en Bogotá arribó para ser la pieza clave que encendería la transformación que la Ciudad de La Furia había esperado por décadas”, suman sobre la historia que ha hecho este en Atlas.

“A lo largo de 238 partidos y más de 20.000 minutos, el superhéroe colombiano ha defendido con honor la armadura rojinegra en cada gran escenario: Liga MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Supercopa de la Liga MX”, recuerdan sobre los títulos logrados.

“La renovación de Camilo Vargas es la declaración de que Atlas FC ha asegurado a su protector. Su nombre no solo estará en los libros, estará grabado en el ADN de la Ciudad de La Furia”, terminaron la misiva.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Camilo VargasAtlasSelección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.