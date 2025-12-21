Deportes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Una jugada histórica fue emulada por su protagonista. Esta vez, con algo más de dificultad, la realizó e hizo que el Pascual Guerrero lo ovacionara.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de diciembre de 2025, 11:54 a. m.
René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes
René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes Foto: Captura video ESPN y @TheUniteddLad

René Higuita es un histórico del arco colombiano. Pocos o casi ninguno como él, pues su manera de atajar, así como lujos que hizo durante su época, lo han hecho recordar por años.

Una de las jugadas que marcó un antes y un después en el balompié mundial fue el ‘escorpión’. Dicha maniobra ejecutada por Higuita se dio el 6 de septiembre de 1995, en el mítico estadio de Wembley.

Y 30 años después, Higuita en medio del juego de “Capitanes Legendarios” organizado por Mario Alberto Yepes en Cali, lo volvió a hacer y despertó la euforia del Pascual Guerrero. También por redes el video se hizo viral, al punto que logró tener más de 25 mil reproducciones.

Sobre el minuto 30 del primer tiempo, y luego de que le hubieran mandado un centro a la medida para hacerlo, de nuevo con el tiempo y espacio justo, Higuita tiró la pirueta para despejar el balón con la parte de atrás de sus guayos, aun cuando podría haber tapado con sus manos.

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Deportes

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Deportes

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Deportes

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

René Higuita contó inédita historia de la jugada del escorpión: “Anda a cobrarle a esos hijue...”

Deportes

Atlético Nacional le abre camino a James Rodríguez: ídolo del club lo quiere fichar y lo aceptó

Deportes

Sientan a James Rodríguez en la misma mesa que Messi y Maradona: estrella mundial lanzó veredicto y armó controversia

En medio del relato de la transmisión oficial, la alegría de quien hablaba se hizo notoria por ver nuevamente la acción que ha marcado generaciones. Faryd Mondragon, quien también estaba allí, dio su opinión al respecto.

Mario Yepes revela cómo logró que Didier Drogba haga presencia en su partido despedida: curioso detalle fue clave

“Es único (...) pionero en esa posición. Ha sido un espejo para todos. Es un ídolo”, resaltó de manera pública al mítico golero de Colombia.

“No saben lo que significa René, el Pibe. Hay que cuidarlos y amarlos”, pidió, aun siendo este también un histórico y otro nombre que dejó su legado por lo que hizo en su momento.

Despedida de Mario Yepes

Uno de los eternos capitanes de la Selección Colombia tuvo la última función de su carrera deportiva en Cali, su ciudad, y junto a grandes colegas suyos que lo acompañaron durante el juego de homenaje de este pasado sábado, 20 de diciembre.

Figuras del talante de Falcao García, Iván Ramiro Córdoba, Faustino Asprilla, entre otros, internacionales, como David Trezeguet, Javier Saviola y más, jugaron la exhibición que acabó con resultado de 5-5.

Fue un juego donde se vieron goles del Pibe Valderrama, Juan Pablo Ángel, de taco a David Ospina y un doblete de Radamel Falcao García, que en una de las definiciones bañó a Óscar Córdoba.

También hubo oportunidad para que el mismo Mario Yepes anotase. A través de un tiro desde el punto penal, el central la puso con zurda hacia el mismo lado, mientras Córdoba se tiró al otro.

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

“Muy emocionado (...) muchas gracias a toda la gente de Cali por acompañarnos. A mis amigos por estar conmigo. Gracias Cali”, fueron las palabras del homenajeado tras salir del campo luego de disputar 85 minutos del duelo amistoso e el Pascual.

Mas de Deportes

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Luis Díaz, de marcar dos o más tantos, habrá superado su mejor año goleador en la historia.

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Falcao García mantiene en incógnita el destino que tomará su carrera en 2026

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con paso por Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Noticias Destacadas