René Higuita es un histórico del arco colombiano. Pocos o casi ninguno como él, pues su manera de atajar, así como lujos que hizo durante su época, lo han hecho recordar por años.

Una de las jugadas que marcó un antes y un después en el balompié mundial fue el ‘escorpión’. Dicha maniobra ejecutada por Higuita se dio el 6 de septiembre de 1995, en el mítico estadio de Wembley.

Y 30 años después, Higuita en medio del juego de “Capitanes Legendarios” organizado por Mario Alberto Yepes en Cali, lo volvió a hacer y despertó la euforia del Pascual Guerrero. También por redes el video se hizo viral, al punto que logró tener más de 25 mil reproducciones.

Sobre el minuto 30 del primer tiempo, y luego de que le hubieran mandado un centro a la medida para hacerlo, de nuevo con el tiempo y espacio justo, Higuita tiró la pirueta para despejar el balón con la parte de atrás de sus guayos, aun cuando podría haber tapado con sus manos.

En medio del relato de la transmisión oficial, la alegría de quien hablaba se hizo notoria por ver nuevamente la acción que ha marcado generaciones. Faryd Mondragon, quien también estaba allí, dio su opinión al respecto.

“Es único (...) pionero en esa posición. Ha sido un espejo para todos. Es un ídolo”, resaltó de manera pública al mítico golero de Colombia.

“No saben lo que significa René, el Pibe. Hay que cuidarlos y amarlos”, pidió, aun siendo este también un histórico y otro nombre que dejó su legado por lo que hizo en su momento.

Despedida de Mario Yepes

Uno de los eternos capitanes de la Selección Colombia tuvo la última función de su carrera deportiva en Cali, su ciudad, y junto a grandes colegas suyos que lo acompañaron durante el juego de homenaje de este pasado sábado, 20 de diciembre.

Figuras del talante de Falcao García, Iván Ramiro Córdoba, Faustino Asprilla, entre otros, internacionales, como David Trezeguet, Javier Saviola y más, jugaron la exhibición que acabó con resultado de 5-5.

Fue un juego donde se vieron goles del Pibe Valderrama, Juan Pablo Ángel, de taco a David Ospina y un doblete de Radamel Falcao García, que en una de las definiciones bañó a Óscar Córdoba.

También hubo oportunidad para que el mismo Mario Yepes anotase. A través de un tiro desde el punto penal, el central la puso con zurda hacia el mismo lado, mientras Córdoba se tiró al otro.

“Muy emocionado (...) muchas gracias a toda la gente de Cali por acompañarnos. A mis amigos por estar conmigo. Gracias Cali”, fueron las palabras del homenajeado tras salir del campo luego de disputar 85 minutos del duelo amistoso e el Pascual.