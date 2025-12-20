Falcao García tiene en ascuas al país porque ha declarado públicamente que quiere jugar, lo hará, pero aún desconoce el país en el que vaya a ver acción durante el 2026.

Este sábado, 20 de diciembre, en medio de lo que fue el partido de “Capitanes Legendarios”, organizado por Mario Alberto Yepes, que sirvió también como despedida del histórico de Selección Colombia, el Tigre estuvo y fue consultado por su futuro.

En charla con ESPN, el atacante de 40 años fue certero para responder sobre el club al que iría tras su paso por Millonarios: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, sentenció.

Esto lo que hace es seguir manteniendo en vilo la definición de su futuro. Ya se le ha relacionado con clubes de Argentina, otros de Estados Unidos, pero aún no parece haber nada confirmado que pueda contarse por viva voz del histórico goleador de la Selección Colombia.

Gol para mostrarse

Si bien el de este sábado era un juego amistoso y que no representaba la competitividad que pudiera tener con un equipo profesional, a García Zárate se le vio sumamente bien de forma. En lo físico estuvo a punto y se mandó un golazo que hizo levantar a los espectadores de sus sillas en el Pascual Guerrero.

Después de que un compañero le filtrase un balón, como en las mejores épocas, el ariete acomodó su cuerpo, e hizo una definición tal como las sabía hacer en su momento de élite. Por encima del portero definió para llevarse los aplausos del público y compañeros.

Este tanto es fiel reflejo de que los entrenamientos que viene realizando han sido productivos. Su esposa, Lorelei Tarón y el mismo Falcao han compartido las exigentes sesiones de prácticas individuales a las que se está sometiendo García, donde se le ve ágil, con fuerza y capas de extender algo más su paso por el fútbol para dar un ‘último baile’.

Será cuestión de que pasen los días, las festividades decembrinas y ahí, puede que los clubes a los que le pueda llamar la atención contar con Falcao alcen el teléfono para proponerle un vínculo, mínimo, de unos seis meses o un año.

Un destino se reactivó hace horas

El periodista Fer Pujol, fue uno de los que hizo que se prendiera el ventilador, nuevamente, sobre la chance de que Falcao García vaya a Gimnasia y Esgrima La Plata.

¿Falcao a Gimnasia? Esto dicen desde Argentina. Foto: Getty Images y escudo Gimnasia y Esgrima La Plata.

Según lo publicado en su cuenta de X, el periodista tiene el conocimiento para decir que “al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista”.

“Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”, completa de lo que sería el paso del samario nuevamente por la liga de Argetina, donde ya figuró en los inicios de su carrera con la camiseta de River Plate.