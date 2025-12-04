A lo largo del último tiempo ha resultado una incógnita saber cuál será el futuro de Falcao García en el fútbol profesional, luego de haber dejado Millonarios a mediados de 2025.

Si bien al atacante se le ha visto activo en una preparación con entrenadores personales, hasta principios de diciembre no se le ha visto formalmente relacionado con algún club que apueste por él a los 40 años.

Falcao García tuvo su última experiencia deportiva en Millonarios. | Foto: Getty Images

El mismo Tigre tampoco ha dado alguna pista, pero esta vez quedó acorralado ante los micrófonos de Caracol Televisión, a quienes les respondió de manera certera sobre su decisión final para su futuro.

Al parecer, el retiro no parece ser una opción contemplada de entrada. Su preparación tiene el propósito de estar bien físicamente, para pensar en tener un ‘último baile’ en 2026.

“Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”, zanjó el goleador histórico de Selección Colombia.

Dicha declaración se dio en Washington D. C., a donde llegó para acompañar a la Tricolor en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará este 5 de diciembre.

Verlo por las calles de la capital norteamericana también fue motivo de consulta. Sobre esto, contestó como un seguidor más de Colombia.

“Acompañando junto con otros exjugadores, esperamos que el sorteo sea a favor de Colombia y podamos tener un buen grupo y buenas plazas. Colombia está evolucionando, creciendo como en todo proceso, y estoy muy ilusionado con esta selección”, auguró sobre el evento de las próximas horas.

Falcao jugará en Colombia

El 20 de diciembre, Colombia volverá a ver a Falcao García en acción, cuando salte a la cancha del Estadio Pascual Guerrero de Cali para disputar un partido especial.

Será el juego de despedida del exdefensor de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, quien reunirá a varias figuras para este encuentro conmemorativo.

Falcao García regresará a los campos de juego; Mario Alberto Yepes contó cuándo y en qué equipo | Foto: Getty Images y captura El Corillo Podcast (TikTok)

Yepes confirmó que Falcao integrará la nómina que representó al país en el Mundial de Brasil 2014, torneo al que el delantero no pudo asistir debido a la grave lesión que sufrió meses antes.

“Además, hay otras sorpresas y es que vamos a jugar contra la selección de 2014 y yo sí voy a cumplir eso de que esa selección va a jugar con Falcao”, señaló.

¿Y profesionalmente?

Hacia finales de septiembre pasado, desde México surgió una información que relacionaba a Falcao García con el club Pumas, dirigido por el extécnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez.

Supuestamente, este onceno había tenido algún tipo de acercamiento con el atacante samario. Sin embargo, y según lo dio a conocer el medio Excélsior: “Pumas no quiere más estrellas, rechazaron contratar a Radamel Falcao”, titularon.

“Pumas de la UNAM desestimaron adquirir a Radamel Falcao, debido a que tenían negociaciones avanzadas con el camerunés Vincent Aboubakar y el argentino Ezequiel Chino Ávila”, mencionó en su momento el medio.