Gio Moreno eligió al mejor de la historia de Colombia: Le mencionaron a Falcao y su respuesta acumula más de 500 mil vistas

Giovanni Moreno puede estar retirado del fútbol profesional, pero siempre que aparece en las redes sociales es mostrando magia con la pelota o como en esta ocasión, dejando una respuesta que divide opiniones, además del curioso gesto que lanzó cuando le mencionaron a Radamel Falcao García en el clip multimedia que ya supera las 500 mil reproducciones.

Moreno es uno de los volantes ofensivos más recordados en el fútbol colombiano durante este siglo. Junto a otros reconocidos como Macnelly Torres, Máyer Candelo y Giovanni Hernández, son llevados a las mentes futboleras de esos ‘calidosos’ que tuvieron momento de gloria en sus carreras y pasaron por la Selección Colombia.

A Gio Moreno se le recuerda por su técnica en la cancha y visión de juego. El cambio de ritmo con pase filtrado o elasticidad por su gran talla dieron de qué hablar en el fútbol colombiano. Estuvo en algunos pasajes en la Selección Colombia, además de ser bastante recordado en Racing de Argentina. Gio también carga en sus espaldas aquella expansión del fútbol en China, donde hizo historia en el Shanghái Shenhua, de los más grandes del gigante asiático.

En el año 2022 se dio su regreso al fútbol colombiano luego de 10 años en el fútbol chino. En ese momento fue fichaje top en el FPC y su vuelta no podía ser a otro club que Atlético Nacional, más allá de que es canterano de Envigado. En poco tiempo, hizo dupla con Dorlan Pabón y pudo ser campeón en el club de sus amores tras vencer a Deportes Tolima en la final (2022-I).

Gio Moreno eligió al mejor futbolista de la historia y no fue Radamel Falcao

En un ejercicio con ESPN, que ya acumula 509 mil vistas, Gio Moreno eligió al mejor jugador de la historia del fútbol colombiano y su respuesta sorprendió a más de uno. El volante campeón con Nacional aceptó el ‘mata-mata’ de futbolistas de Colombia y comenzó con un versus entre Gio Moreno e Iván Ramiro Córdoba, aunque aclaró que son posiciones diferentes.

Giovanni Moreno, elegido figura de un partido de Nacional en el 2022. | Foto: Oficial Nacional

Luego, descartó a David Ospina y siguió en el camino hasta que le mencionaron a Freddy Rincón, con el que dejó a un lado a René Higuita y Juan Guillermo Cuadrado. Llegó la hora cuando preguntaron por Faustino Asprilla y cambió inmediatamente la respuesta.

Tras el duelo de grandes embajadores de la década del 90′, Gio Moreno descartó a Mario Alberto Yepes, hasta que llegó el gesto cuando colocaron el versus Faustino Asprilla vs. Radamel Falcao García. Y aunque lo pensó dos veces, siguió con Faustino y omitió al atacante samario.

Faustino Asprilla durante el Mundial de Estados Unidos 1994. | Foto: Getty Images

Parecía que la dificultad iba en aumento, pero Gio Moreno eligió a Faustino Asprilla hasta el final, dejando a un lado las menciones de Luis Díaz, James Rodríguez y el propio Carlos Valderrama. ¿Es el ‘Tino’ el mejor jugador de la historia de Colombia?