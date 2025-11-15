Era el 14 de abril de 2012 y en el fútbol argentino se jugaba uno de los partidos más importantes de la temporada: Independiente vs. Racing, el clásico de Avellaneda, que en aquella oportunidad tuvo desarrollo en el estadio Libertadores de América.

Para Racing prestaban sus servicios dos colombianos que, por aquel entonces, deleitaban con puro talento en la cancha: Teófilo Gutiérrez y Giovanni Moreno. Ambos fueron titulares en la derrota ante Independiente por 4-1.

Ese día, Teo Gutiérrez anotó gol y se fue expulsado, algo que condicionó el encuentro. La roja provocó una intensa furia en el entonces portero de Racing, Sebastián Saja, que vio a Teófilo como gran culpable de la debacle ante el rojo. Por tanto, apenas acabó el compromiso, fue a buscarlo al vestuario para pelear.

“Si Teo no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en ese camerino”: Giovanni Moreno

En pleno mes de noviembre de 2025, 13 años después de dicho problema, Giovanni Moreno dio más detalles sobre una historia que ya ha sido lo suficientemente viral, pero a la que parece que le quedaron versiones inéditas.

Moreno señala que cuando Saja fue a buscar a Teófilo Gutiérrez, el portero de Racing lo retó a ir a pelear a las duchas del camerino. Teo no se paraba, pero le soltó una frase que provocó profunda ira en Sebastián, y que de paso desencadenó todo: “A vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”.

“Ahí empezó el Chino (Saja) a pegarle, y Teo solo se tapaba. Ahí es donde yo me paro a tirarle una patada (a Saja) (...) yo mando la patada y paso de largo. Cuando paso de largo, el Chino me ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mi. Ahí se vienen todos”, relató Giovanni Moreno en F90 de ESPN.

“Estábamos en una esquina del camerino y el Chino me tira un puño que me corta la oreja y me dio otro en la ceja (...) cuando ellos estaban ahí, se vinieron todos a pegarnos, y éramos Teo y yo en una esquina mandando puño y pata. No veíamos nada”, añadió a su relato el flaco Moreno.

Y fue justo allí donde ocurrió lo del arma: “Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él, él saca la pistola y dice ‘ahora sí, vénganse pues de a uno’. Eso no quedó nadie, todos salieron corriendo o debajo de las mesas”.

