Falcao dio respuesta cuando le preguntaron por su futuro: lo dejó todo claro

Falcao está en Bogotá y, este miércoles 12 de noviembre, en medio de su agenda, tuvo tiempo para hablar con los medios de comunicación. Inevitablemente, le preguntaron acerca de su futuro.

El último partido que Falcao jugó, como profesional, fue el pasado 19 de junio de 2025. Vistió por última vez la camiseta de Millonarios, en la derrota del albiazul contra Santa Fe (2-1) por la sexta fecha de los cuadrangulares.

Falcao en su último partido con Millonarios (19 de junio de 2025). | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Falcao dio contundente respuesta cuando le preguntaron por su futuro

Atendiendo a los medios, en un evento de Nike, a Falcao le preguntaron sobre su futuro. El Tigre, con 39 años, no habló de ningún equipo que estuviera interesado en él, o de alguna propuesta, pero sí dejó una respuesta clara: está centrado en su familia.

“Estamos aprovechando este momento que no estoy jugando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo y disfrutar con ellos, estar más presentes con los niños, en las actividades del colegio, en el día a día, que muchas veces nosotros los futbolistas nos perdemos, y muy feliz de poder disfrutar este tiempo con ellos”, fueron las palabras de Falcao, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Es cierto que Radamel se ha alejado un poco del foco mediático, al menos cuanto más ha podido. Eso sí, apenas acabó su vínculo con Millonarios, estuvo en eventos en Europa con equipos que supo defender allí. Ese es el caso de Porto de Portugal, Atlético de Madrid y Mónaco.

Falcao siempre dejó claro que su sueño era vestir la camiseta de Millonarios como jugador profesional. Ya lo hizo, y aunque no logró ningún título, ese podría ser el último gran paso en su exitosa carrera deportiva. Al menos así lo perciben la prensa y los aficionados.

Al tratarse de una leyenda de la Selección Colombia, también le preguntaron al tigre sobre cómo veía a la Tricolor para la doble jornada amistosa de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia. No se guardó nada.

Falcao en uno de sus últimos partidos con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images