Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Cuando parecía que la carrera de Falcao había llegado a su fin, pues no juega desde el 19 de junio de 2025 con el que fue su último club, Millonarios, el panorama cambió. En pleno mes de diciembre, la prensa filtró un presunto interés del equipo Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina) por contratar al tigre.

Falcao tiene 39 años y se ha mantenido en una destacada forma física. A pesar de no jugar en los últimos meses, se entrena con expertos y mantiene su cuerpo apto para las exigencias del balompié élite.

¿Cómo cae en Argentina una posible llegada de Falcao a Gimnasia? Parece que muy bien, o al menos así lo detalla la prensa de ese país. De hecho, hicieron un balance de su posible arribo a la ciudad de La Plata, donde se desempeña como local el lobo.

Falcao García ya tuvo un paso por Argentina: fue al inicio de su carrera, en River Plate. Foto: Getty Images

“Se quiere reinsertar rápido”: prensa argentina sobre la posible llegada de Falcao a Gimnasia

El Editor Platense, medio local de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, hizo un análisis de cómo sería la llegada de Falcao a uno de los equipos más importantes en esa ciudad, al lado de Estudiantes.

Lo primero que señalan es que, en efecto, Falcao fue ofrecido a Gimnasia. Luego, añaden que el Mundial 2026 es un objetivo para El Tigre, y la liga argentina, al ser competitiva, lo acercaría a la Selección Colombia.

Pero la falta de ritmo del samario tampoco pasa por alto. Seis meses sin jugar en una cancha profesional, y todo lo que involucró su salida de Millonarios, es tema de estudio desde Argentina.

“Lo primero que hay que destacar es que el colombiano se encuentra sin club desde julio. Después de un breve paso por Millonarios, quedó en libertad de acción tras entrar en conflicto por un pago de bonos que no se cristalizó en el fútbol cafetero. Por eso, se quiere reinsertar rápido”, señalan en el medio referenciado.

Radamel Falcao García con su último club, Millonarios. Foto: Getty Images

Además, cuentan algo importante: “En enero de este año, el colombiano fue sondeado por Mariano Cowen y la anterior dirigencia, cuando había decidido finalmente volver a jugar en Sudamérica. Finalmente, eligió Millonarios de Colombia, club del que es hincha, y no llegó al Lobo, pese a que las negociaciones fueron concretas”.