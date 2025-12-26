A sus 40 años, Falcao García sigue siendo un jugador apetecido por el mundo del fútbol. Después de que este hubiese dicho públicamente que quiere seguir jugando en 2026, las opciones se reactivaron para tenerle.

Se ha hablado de Argentina como una opción, pero en las últimas horas de este viernes surgió una que no estaba en los planes de nadie y pareciese ser algo “real”.

Según lo dado a conocer por César Augusto Londoño, sería uno de los más grandes clubes de Ecuador el que estaría interesado en contar para el próximo año con el máximo goleador de la Selección Colombia.

Radamel Falcao García, delantero colombiano Foto: Mariano Vimos

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad”, informó y reveló un club que no se había mencionado en días pasados.

Si bien parece haber deseo por parte del cuadro azul, hasta la fecha no se habrían dado contactos con el atacante para demostrarle el deseo que tienen: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”.

La nación en la que desembarcaría Falcao no es ajena a contratar experimentados de gran recorrido en su carrera profesional. “Por la Liga Pro han pasado estrellas ya veteranas como Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Christian Cueva en el Bombillo”, puntualizó Londoño.

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

No sería Argentina el destino final

Dicha afirmación cae como algo sorpresivo, pues de lo que se había hablado era de una posible contratación en el balompié argentino, donde picaban en punta Gimnasia y Esgrima de la Plata, así como otro equipo del que se desconoce el nombre.

Según lo reveló el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports: “Trabaja en dos opciones para jugar en la liga argentina. Una es Gimnasia LP y la otra es en Capital (Bs. As.)”.

A Falcao García se le relacionó con Gimnasia de Argentina. Foto: Getty Images y escudo Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hasta este 26 de diciembre, no se ha sabido que este rumor se convierta en una propuesta formal. De momento, todo sigue en vilo y para el inicio del año próximo es que se espera una definición concreta al caso Falcao García.

El pasado sábado, 20 de diciembre, en medio de lo que fue el partido de “Capitanes Legendarios”, organizado por Mario Alberto Yepes, que sirvió también como despedida del histórico de Selección Colombia, el Tigre estuvo y fue consultado por su futuro.

En charla con ESPN, el atacante de 40 años fue certero para responder sobre el club al que iría tras su paso por Millonarios: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, sentenció.

Falcao García confirma decisión de su retiro: dio fecha ante cámara, para sacar a la luz todo

No fue esto nada novedoso a lo que ya había dicho en la previa del sorteo para la Copa del Mundo 2026, a la que asistió el pasado 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

Allí le dijo a Caracol Sports en lo que estaba y lo que tenía como objetivo para el 2026: “Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”.

Será cuestión nada más de esperar por cuál sea la decisión definitiva de Falcao, quien aún espera tener un ‘último baile’ luego de lo que fue su paso de un año por Millonarios.