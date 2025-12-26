Los dos clubes que quieren contratar a Falcao García: se despejó su futuro para 2026

Radamel Falcao García está cerca de volver a las canchas. El delantero samario no descansó ni en Navidad y sigue entrenando por su cuenta para retomar el ritmo de competencia.

Hace unos días estuvo jugando en la despedida de Mario Alberto Yepes y dejó claro que su deseo es conseguir equipo para 2026.

Falcao jugó su último partido oficial hace más de seis meses, exactamente el 19 de junio de 2025 en la derrota de Millonarios contra Independiente Santa Fe (1-2) por la sexta fecha de los cuadrangulares.

Ese día marcó un golazo en el último minuto, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. Minutos más tarde habló en rueda de prensa y denunció polémicas arbitrales en contra de Millonarios.

Esas declaraciones provocaron una suspensión de cuatro fechas y una multa de 21 millones de pesos.

Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 Foto: Lina Gasca

Falcao jugaría en Argentina

El regreso de Falcao García al fútbol profesional colombiano está prácticamente descartado, pues se sintió maltratado por un sector de la prensa y quedó molesto por el trabajo de los árbitros en momentos determinantes de los dos campeonatos que alcanzó a jugar vestido de azul.

Las dos opciones que tiene ahora mismo están en Argentina. Una de ellas es Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que le viene siguiendo la pista desde hace varias semanas atrás.

La otra, de acuerdo con el periodista colombiano Alexis Rodríguez, es la de un club con sede en Buenos Aires.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Aunque lo ideal sería empezar el año teniendo contrato firmado, Falcao entrena tranquilo y mantiene la esperanza de una propuesta favorable para toda su familia.

Como ya lo dijo cuando estuvo en Millonarios, lo más importante para él es que se garantice la seguridad y el bienestar de su círculo cercano.

En cuanto a lo deportivo, Falcao ya demostró que tiene gasolina en el tanque y que puede cargar con la presión de las expectativas que se crean a su alrededor.

“Quiero jugar”

Argentina sería una buena plaza para el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, que supo triunfar con la camiseta de River Plate y dejó un gran recuerdo entre los hinchas.

Claramente, no está en el mismo nivel de hace 15 años, pero puede aportar experiencia, goles y sobre todo liderazgo dentro del camerino.

Lo más importante es el deseo de tomar revancha por lo que pasó en la Liga BetPlay y buscar un título más para despedirse por todo lo alto del profesionalismo.

“Quiero jugar, voy a jugar”, advirtió el Tigre en sus más recientes declaraciones a la prensa colombiana. “Voy a jugar, pero no sé dónde”, sentenció Falcao.