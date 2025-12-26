Deportes

Los dos clubes que quieren contratar a Falcao García: se despejó su futuro para 2026

El máximo goleador de la Selección Colombia sigue entrenando por su cuenta para volver a las canchas, seis meses después del último partido con Millonarios.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

26 de diciembre de 2025, 12:51 p. m.
Radamel Falcao García, delantero colombiano
Radamel Falcao García, delantero colombiano Foto: Mariano Vimos

Radamel Falcao García está cerca de volver a las canchas. El delantero samario no descansó ni en Navidad y sigue entrenando por su cuenta para retomar el ritmo de competencia.

Hace unos días estuvo jugando en la despedida de Mario Alberto Yepes y dejó claro que su deseo es conseguir equipo para 2026.

Falcao jugó su último partido oficial hace más de seis meses, exactamente el 19 de junio de 2025 en la derrota de Millonarios contra Independiente Santa Fe (1-2) por la sexta fecha de los cuadrangulares.

Ese día marcó un golazo en el último minuto, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. Minutos más tarde habló en rueda de prensa y denunció polémicas arbitrales en contra de Millonarios.

Deportes

Atlético Nacional eligió el reemplazo de Marino Hinestroza: firmaría a préstamo por un año

Deportes

Este es el multimillonario sueldo que gana Luis Fernando Muriel: Junior conoció la cifra

Deportes

Periodista argentino le cae con todo a Marino Hinestroza y lanzó insultos subidos de tono: “Vende collares”

Deportes

Federación Inglesa de Fútbol lanzó dura acusación contra el argentino Cuti Romero: “Se comportó de forma agresiva”

Deportes

Aburrido Boxing Day en Inglaterra: solo habrá un partido porque el resto de la fecha se jugará el sábado

Deportes

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Deportes

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Deportes

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Gente

Se conoce la verdad detrás del supuesto romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra

Deportes

Esposa de Falcao pone cifrado mensaje sobre el nuevo equipo del Tigre: “¿A dónde vamos?”

Esas declaraciones provocaron una suspensión de cuatro fechas y una multa de 21 millones de pesos.

Bogotá. Mayo 16 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Envigado, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 19, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Lina Gasca).
Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 Foto: Lina Gasca

Falcao jugaría en Argentina

El regreso de Falcao García al fútbol profesional colombiano está prácticamente descartado, pues se sintió maltratado por un sector de la prensa y quedó molesto por el trabajo de los árbitros en momentos determinantes de los dos campeonatos que alcanzó a jugar vestido de azul.

Las dos opciones que tiene ahora mismo están en Argentina. Una de ellas es Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que le viene siguiendo la pista desde hace varias semanas atrás.

La otra, de acuerdo con el periodista colombiano Alexis Rodríguez, es la de un club con sede en Buenos Aires.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Aunque lo ideal sería empezar el año teniendo contrato firmado, Falcao entrena tranquilo y mantiene la esperanza de una propuesta favorable para toda su familia.

Como ya lo dijo cuando estuvo en Millonarios, lo más importante para él es que se garantice la seguridad y el bienestar de su círculo cercano.

En cuanto a lo deportivo, Falcao ya demostró que tiene gasolina en el tanque y que puede cargar con la presión de las expectativas que se crean a su alrededor.

“Quiero jugar”

Argentina sería una buena plaza para el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, que supo triunfar con la camiseta de River Plate y dejó un gran recuerdo entre los hinchas.

Claramente, no está en el mismo nivel de hace 15 años, pero puede aportar experiencia, goles y sobre todo liderazgo dentro del camerino.

Lo más importante es el deseo de tomar revancha por lo que pasó en la Liga BetPlay y buscar un título más para despedirse por todo lo alto del profesionalismo.

“Quiero jugar, voy a jugar”, advirtió el Tigre en sus más recientes declaraciones a la prensa colombiana. “Voy a jugar, pero no sé dónde”, sentenció Falcao.

Mas de Deportes

Marino Hinestroza, extremo vallecaucano de Atlético Nacional.

Atlético Nacional eligió el reemplazo de Marino Hinestroza: firmaría a préstamo por un año

Presentación del nuevo jugador de Millonarios FC, Radamel Falcao García, en el estadio Nemesio Camacho el Campin. Bogotá. Julio 16 de 2024.

Los dos clubes que quieren contratar a Falcao García: se despejó su futuro para 2026

BRIDGEVIEW, ILLINOIS - OCTOBER 22: Luis Muriel #9 of Orlando City arrives at the stadium prior to the MLS Eastern Conference Wild Card match between Chicago Fire FC and Orlando City SC at SeatGeek Stadium on October 22, 2025 in Bridgeview, Illinois. (Photo by Mark Thorstenson - Orlando City/MLS via Getty Images)

Este es el multimillonario sueldo que gana Luis Fernando Muriel: Junior conoció la cifra

El periodista Diego Díaz lanzó insultos racistas contra el futbolista Marino Hinestroza.

Periodista argentino le cae con todo a Marino Hinestroza y lanzó insultos subidos de tono: “Vende collares”

El defensa argentino #17 del Tottenham Hotspur, Cristian Romero (C), y el defensor español #23 del Tottenham Hotspur, Pedro Porro (D), protestan con el árbitro John Brooks (I) durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa.

Federación Inglesa de Fútbol lanzó dura acusación contra el argentino Cuti Romero: “Se comportó de forma agresiva”

Erling Haaland con gestos de preocupación ante el Bayer Leverkusen.

Aburrido Boxing Day en Inglaterra: solo habrá un partido porque el resto de la fecha se jugará el sábado

La gimnasta Isabelle Marciniak falleció este 24 de diciembre

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania.

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Carlos El Pibe Valderrama y jugadores de la Selección Colombia.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Djibril Cissé fue una de las figuras del Liverpool.

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Noticias Destacadas