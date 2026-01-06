Enamorado no es el único: Junior vendió otro jugador a Brasil y se va por 2 millones de dólares

Está siendo una semana movida en las oficinas del Junior de Barranquilla. La citación a pretemporada coincidió con la venta de José Enamorado a Gremio y otro negocio internacional que está a punto de firmarse.

El atacante Joel Canchimbo no continuará siendo jugador del cuadro rojiblanco y probará suerte en Brasil junto a su excompañero Jordan Barrera.

De acuerdo al periodista José Hugo Illera, la dirigencia del Junior aceptó una oferta por 2 millones de dólares proveniente del Botafogo de Brasil.

Canchimbo se hizo conocido por su desempeño con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y, de regreso en la Liga BetPlay, marcó un gol fundamental en la victoria contra Atlético Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales.

Aunque no tuvo mucha continuidad bajo las órdenes de Alfredo Arias, siempre respondió cuando le tocó saltar al campo de juego. Canchimbo se va de Junior con un balance total de 13 partidos jugados, 3 goles y 1 asistencia.

Joel Canchimbo celebrando su gol contra Atlético Nacional en los cuadrangulares. Foto: Colprensa: Jairo Cassiani

Negocio redondo para el Junior

La partida de Joel Canchimbo duele por el potencial que se le veía para asumir la titularidad en 2026, sin embargo, configura un negocio redondo para el Junior de Barranquilla.

Solo necesito 13 partidos en primera división para valorizarse y dejar a las arcas del club una cifra millonaria que reinvertirán en fichajes.

El nombre de Canchimbo se suma a la lista de jugadores que surgieron en el Barranquilla FC y probarán suerte en el exterior como proyecto a futuro.

Cabe recordar que varios de los convocados a la Selección Colombia Sub-20 ya dieron el salto al exterior, especialmente a Brasil, donde se encuentran Néiser Villarreal y Jordan Barrera.

Junior está sacando rédito económico del título conseguido en diciembre del año pasado, aunque no descuida la construcción de la nómina con la que disputarán la Copa Libertadores 2026.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga BetPlay II-2025. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Bajas y refuerzos para 2026

Hasta ahora el único fichaje confirmado de manera oficial es el delantero Jannenson Sarmiento, que llegó procedente de Unión Magdalena.

No obstante, hay otros jugadores con los que se tienen un acuerdo para su incorporación como es el caso de el volante Kevin Pérez, el extremo Cristian Barrios, el volante Juan David Ríos y el defensor Jean Carlo Pestaña.

En la lista de bajas aparecen nombres importantes como José Enamorado y Didier Moreno. También está pendiente de informarse la renovación de Yimmi Chará, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.