Deportes

Enamorado no es el único: Junior vendió otro jugador a Brasil y se va por 2 millones de dólares

Botafogo puso el dinero sobre la mesa para llevarse una de las ‘joyas’ del conjunto tiburón; allí se reencontrará con Jordan Barrera.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de enero de 2026, 3:38 p. m.
Al Junior de Barranquilla le salió rentable su título en la Liga BetPlay 2025-II
Al Junior de Barranquilla le salió rentable su título en la Liga BetPlay 2025-II Foto: Colprensa

Está siendo una semana movida en las oficinas del Junior de Barranquilla. La citación a pretemporada coincidió con la venta de José Enamorado a Gremio y otro negocio internacional que está a punto de firmarse.

El atacante Joel Canchimbo no continuará siendo jugador del cuadro rojiblanco y probará suerte en Brasil junto a su excompañero Jordan Barrera.

De acuerdo al periodista José Hugo Illera, la dirigencia del Junior aceptó una oferta por 2 millones de dólares proveniente del Botafogo de Brasil.

Teo Gutiérrez rompe el silencio sobre su futuro en Junior: esto dijo tras quedar sin contrato

Canchimbo se hizo conocido por su desempeño con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y, de regreso en la Liga BetPlay, marcó un gol fundamental en la victoria contra Atlético Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales.

Deportes

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Deportes

Última hora de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: revelan movida para que se dé el fichaje

Deportes

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

Deportes

Goleador que se debate entre América y Deportivo Cali dejó claro su deseo: “Es todo”

Ciclismo

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

Deportes

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en el Bayern y en Colombia

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Deportes

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Deportes

La potente cifra final de la venta de José Enamorado a Gremio: Junior se quedó la parte grande de la millonada

Deportes

Reemplazo de José Enamorado en Junior “firma por 3 años” y vale 1 millón de euros: América de Cali, atento

Aunque no tuvo mucha continuidad bajo las órdenes de Alfredo Arias, siempre respondió cuando le tocó saltar al campo de juego. Canchimbo se va de Junior con un balance total de 13 partidos jugados, 3 goles y 1 asistencia.

Noviembre 30 de 2025. Junior vs Nacional cuadrangulares semifinales estadio metropolitano de Barranquilla (Colprensa: Jairo Cassiani)
Joel Canchimbo celebrando su gol contra Atlético Nacional en los cuadrangulares. Foto: Colprensa: Jairo Cassiani

Negocio redondo para el Junior

La partida de Joel Canchimbo duele por el potencial que se le veía para asumir la titularidad en 2026, sin embargo, configura un negocio redondo para el Junior de Barranquilla.

Solo necesito 13 partidos en primera división para valorizarse y dejar a las arcas del club una cifra millonaria que reinvertirán en fichajes.

El polémico fichaje confirmado de Junior que le tiró a los hinchas: ahora se retracta

El nombre de Canchimbo se suma a la lista de jugadores que surgieron en el Barranquilla FC y probarán suerte en el exterior como proyecto a futuro.

Cabe recordar que varios de los convocados a la Selección Colombia Sub-20 ya dieron el salto al exterior, especialmente a Brasil, donde se encuentran Néiser Villarreal y Jordan Barrera.

Junior está sacando rédito económico del título conseguido en diciembre del año pasado, aunque no descuida la construcción de la nómina con la que disputarán la Copa Libertadores 2026.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025.
Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga BetPlay II-2025. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Bajas y refuerzos para 2026

Hasta ahora el único fichaje confirmado de manera oficial es el delantero Jannenson Sarmiento, que llegó procedente de Unión Magdalena.

No obstante, hay otros jugadores con los que se tienen un acuerdo para su incorporación como es el caso de el volante Kevin Pérez, el extremo Cristian Barrios, el volante Juan David Ríos y el defensor Jean Carlo Pestaña.

En la lista de bajas aparecen nombres importantes como José Enamorado y Didier Moreno. También está pendiente de informarse la renovación de Yimmi Chará, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

Más de Deportes

Deportes USA

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Luis Fernando Muriel da pasos lentos hacia su vinculación con Junior de Barranquilla

Última hora de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: revelan movida para que se dé el fichaje

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

Al Junior de Barranquilla le salió rentable su título en la Liga BetPlay 2025-II

Enamorado no es el único: Junior vendió otro jugador a Brasil y se va por 2 millones de dólares

América y Deportivo Cali irían por el mismo delantero para sumarlo en 2026

Goleador que se debate entre América y Deportivo Cali dejó claro su deseo: “Es todo”

Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana looks on during the teams presentation of the 11th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 186kms from Viareggio to Castelnovo ne' Monti on May 21, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich alemán y la Selección Colombia

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en el Bayern y en Colombia

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Sebastián Villa abrió la puerta para jugar en River Plate.

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Gabigol fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Santos.

Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

Noticias Destacadas