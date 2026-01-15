Deportes

Millonarios refuerza la defensa: se trajo otro fichaje desde Argentina y firma por un año

El conjunto embajador ganó la pelea contra Liverpool (Uruguay) y concretó una nueva cara para el plantel de Hernán Torres.

Sebastián Clavijo García

15 de enero de 2026, 6:18 p. m.
Millonarios empató contra Boca Juniors en su último amistosos de pretemporada.
Millonarios empató contra Boca Juniors en su último amistosos de pretemporada. Foto: @MillosFCOficial

La gira por Argentina no le salió nada mal a Millonarios. Después de empatar contra Boca Juniors en La Bombonera (0-0), el conjunto embajador alista maletas para volver a Colombia a hacer su debut oficial en la Liga BetPlay.

Los azules no solo aprovecharon este viaje para jugar dos amistosos de pretemporada, sino que concretaron otro fichaje que estaba en veremos.

El particular gesto de Boca Juniors contra Falcao por su pasado en River Plate: Hubo fuerte ruido en La Bombonera

Según el periodista argentino Uriel Iugt, Millonarios ha llegado a un acuerdo para el fichaje del defensor Edgar Elizalde como agente libre.

“Edgar Elizalde será nuevo jugador de Millonarios”, informó Iugt. “El defensor tenía todo acordado para volver a Liverpool (URU), pero de último momento el pase se cayó. Firmará su contrato por un año con el conjunto colombiano”, sentenció.

¿Quién es Edgar Elizalde?

El defensor uruguayo tiene 25 años de edad y su pase está valorado en 200.000 euros según Transfermarkt. El año pasado jugó con la camiseta de Platense en la primera división del fútbol argentino.

Elizalde también pasó por equipos importantes del continente como Independiente de Avellaneda y Peñarol. Además tuvo una corta experiencia en Italia con la camiseta del Pescara.

Elizalde llega a cubrir el cupo de extranjero que había quedado libre tras la salida del costarricense Juan Pablo Vargas, quien se fue a México a jugar con el Puebla.

Junior vs. Santa Fe: hora exacta y dónde ver en vivo la final (ida) de la Superliga 2026

La gestión para su fichaje la hizo el director deportivo Ariel Michaloutsos, quien habló directamente con el jugador y le hizo la invitación para unirse al proyecto bajo las órdenes de Hernán Torres.

Con esta incorporación queda casi completa la nómina del cuadro albiazul, a la espera de definir el futuro del delantero argentino Santiago Giordana y el defensor Nicolás Giraldo.

Hernán Torres suma fichas para su nómina del próximo semestre.
Hernán Torres suma fichas para su nómina del próximo semestre. Foto: @MillosFCOficial

¿Cuándo debuta Millonarios en la Liga BetPlay?

El primer partido de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II está programado para el próximo sábado, 17 de enero, ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

Dicho compromiso se disputará desde las 8:30 de la noche y la transmisión será de Win Sports +.

Las sensaciones en el plantel son positivas a pesar de no marcar goles contra River y Boca. “Fue un partido duro. Ellos buscaron nuestro arco de manera insistente y al principio nos costó acomodarnos, pero con el paso de los minutos nos fuimos soltando y cada vez estuvimos mejor dentro del partido”, declaró Radamel Falcao García.

El Tigre no podrá jugar contra Atlético Bucaramanga por la sanción de cuatro partidos que tiene pendiente desde su salida de Millonarios a mediados de 2025. “Estoy muy contento de poder estar acá nuevamente y con mucha ilusión. En lo físico me siento bien; ahora lo que falta es tomar dinámica de equipo, algo que se consigue con entrenamientos y partidos”, agregó.

