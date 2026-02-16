Deportes

No paran las malas noticias en Santa Fe: se confirmó una baja sensible por lesión de ligamento

Parte médico oficial en el conjunto capitalino, luego de lo sucedido en la derrota contra América de Cali por la fecha 6.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Franco Fagúndez venía peleando por el puesto en el once titular.
Franco Fagúndez venía peleando por el puesto en el once titular. Foto: Catalina Olaya

Independiente Santa Fe no podrá contar con el uruguayo Franco Fagúndez para visitar a Jaguares. El delantero salió lesionado en el partido contra América de Cali y el parte médico oficial confirmó las malas noticias.

Hugo Rodallega reveló su sorpresa para el América de Cali: contó qué iba a hacer si metía gol

De acuerdo al informe, Fagúndez “presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha".

En principio, estará unas tres semanas por fuera de las canchas, aunque todo depende del grado de la lesión sufrida en el Pascual Guerrero. Fagúndez entró como revulsivo en lugar de Yilmar Velásquez y solo duró seis minutos sobre el campo de juego.

Santa Fe añadió que “el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”.

Primera derrota del campeonato

La lesión de Franco Fagúndez es una pésima noticia para el cuerpo técnico de Pablo Repetto, que sigue esperando por el fichaje de un extremo derecho.

El presidente Eduardo Méndez prometió que la venta de abonos para la Copa Libertadores iba a facilitar la llegada de otros dos jugadores, sin embargo, los principales candidatos para reforzar la nómina terminaron siendo descartados.

Sumado a eso, Santa Fe perdió el invicto a manos de América de Cali y dejó serias dudas en la hinchada para los compromisos que se aproximan tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

Repetto ha tratado de encontrar el camino con lo que tiene disponible; sin embargo, la falta de pólvora por las bandas es evidente. La salida de Harold Santiago Mosquera todavía sigue doliendo en la entraña del cuadro cardenal mientras avanza el campeonato sin un rendimiento consistente.

Al cuerpo técnico lo respalda el título conseguido en la Superliga BetPlay, pero los ahorros se acaban y muy pronto tendrán que rotar la nómina para competir en ambos frentes.

Repetto explicó sus cambios

“Hemos competido en todos los partidos, quizás hemos tenido algunos errores puntuales”, analizó el estratega uruguayo después de la derrota en la ciudad de Cali. “Independientemente de que nos ha costado ganar, tenemos que mejorar como equipo, afinar cosas puntuales que te hacen ganar o perder; en la medida en que lo puedas hacer, vamos a tener mejores resultados para el futuro... No estamos conformes y esperamos mejorar en el futuro”, completó.

Repetto explicó la salida de Fernández Frasica, un cambio que no gustó entre los hinchas. “Omar es un jugador que tiene buena técnica, nos da la posesión. Entendíamos que nos faltaba esa explosión en la banda izquierda; había hecho un desgaste, estaba cansado”, indicó.

“Antes del cambio yo sentía que ellos estaban un poco mejor, pero que también nosotros, si utilizábamos bien las transiciones, les podíamos generar. Esa fue la idea, no se dio; hoy nos toca perder un partido que por momentos fue parejo, equilibrado”, finalizó.

No paran las malas noticias en Santa Fe: se confirmó una baja sensible por lesión de ligamento

