Santa Fe encontró al nuevo extremo de lujo: vale 800.000 dólares y viene de ser campeón

El conjunto cardenal evalúa un fichaje desde la Liga Argentina para ocupar su último cupo de extranjeros.

Sebastián Clavijo García

4 de febrero de 2026, 6:05 p. m.
Independiente Santa Fe tiene un nuevo candidato para reforzar el ataque.
Independiente Santa Fe tiene un nuevo candidato para reforzar el ataque. Foto: @SantaFe // Instagram Ignacio Schor

Casi tres meses después de haber anunciado la salida de Harold Santiago Mosquera, la dirigencia de Independiente Santa Fe todavía no ha podido encontrar un reemplazo a la altura.

Yeicar Perlaza y Luis Ángel Palacios son los jugadores naturales para cubrir esa posición, pero no han logrado cubrir el vacío que dejó el ahora futbolista de Cerro Porteño (PAR).

Sin muchas opciones en la liga colombiana, Santa Fe ha buscado opciones en el plano internacional y parece encontrar un candidato perfecto para aterrizar en Bogotá.

Se trata del argentino Ignacio Schor, extremo derecho de Platense, que no renovó su contrato y fue ofrecido por su representante para llegar al cuadro capitalino.

Independiente Santa Fe está evaluando las condiciones del fichaje para enviar una primera oferta, pero el nombre gusta en las oficinas del club.

Independiente Santa Fe tiene tres cupos disponibles en la planilla. Uno lo utilizará en el lateral derecho Mateo Puerta, que llegó procedente de Águilas Doradas y ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Pablo Repetto.

El otro opcionado es el defensor central Brayan Ceballos, que lleva negociando con Santa Fe desde el mes pasado y no ha podido llegar por las diferencias económicas con New England Revolution.

El cupo restante podría caer en manos de Ignacio Schor, quien viene de ser campeón por primera vez en la historia de Platense y marcó uno de los penales más gritados en los cuartos de final contra River Plate.

Schor recibió ofertas del club argentino para renovar su contrato, sin embargo, estaba pidiendo un aumento salarial que fue imposible de cubrir.

El ‘Pajaro’, como lo apodan de cariño, estuvo sonando para otros equipos su país como Banfield y Newells, pero ninguno ha podido concretar la negociación.

Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en el fútbol argentino está agonizando, su representante ha tratado de ponerle sobre la mesa opciones en el plano internacional. Santa Fe es una opción atractiva por la reciente llegada de Nahuel Bustos y la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MAY 20: Ignacio Schor of Platense celebrates after scoring the last penalty during a penalty shoot-out after the Torneo Apertura Betano 2025 quarterfinals match between River Plate and Platense at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on May 20, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Ignacio Schor celebrando su gol contra River Plate en el Monumental. Foto: Getty Images

800.000 dólares, según Transfermarkt

Ignacio Schor sería un fichaje de lujo para Independiente Santa Fe, pues el título con Platense fue hace menos de un año y su participación resultó fundamental para lograrlo.

De hecho, por ese logro consiguió que su precio en el mercado esté sobre los 800.000 dólares (según el portal Transfermarkt).

En cuanto a números y estadísticas, Schor disputó 124 partidos oficiales con Platense: marcó 5 goles y dio 10 asistencias en total.

Su carrera inició en la cantera del Calamar, pero muy temprano se mudó en condición de préstamo a Newells. En 2024 regresó a Platense y desde entonces estuvo en el club aportando para el logro más importante de toda la historia.

