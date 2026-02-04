Deportes

Dimayor desmiente a Sencia tras declaraciones de Mauricio Hoyos: rifirrafe por la grama de El Campín

Nueva polémica entre los entes: Carlos Mario Zuluaga firmó una carta desmintiendo palabras de Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

4 de febrero de 2026, 4:49 p. m.
Carlos Mario Zuliaga le responde a Mauricio Hoyos tras declaraciones. Foto: Ambas Colpensa / izq: Catalina Olaya / der: Cortesía Sony Pictures

No paran los pronunciamientos oficiales por la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este miércoles, 4 de febrero de 2026, el presidente del máximo ente del FPC, Carlos Mario Zuluaga, firmó un documento desmintiendo al CEO de Sencia, Mauricio Hoyos.

Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Las palabras de Zuluaga se dan en un momento de turbulencia. Salen a la luz horas después de que la propia Dimayor anunciara la suspensión de tres partidos, debido al mal estado de la grama en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite aclarar ante la opinión pública que no son ciertas las declaraciones dadas por el Sr. Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quien afirmó en una entrevista con Caracol Televisión que el aplazamiento de los próximos partidos en el Estadio El Campín ‘se debía a una iniciativa de Sencia, quien habló con la DIMAYOR y los equipos’”, arranca el comunicado de este miércoles.

Y añaden: “Los aplazamientos de los encuentros deportivos se deben a una decisión única y exclusiva de la DIMAYOR, prohibiendo que se disputen partidos en este escenario. Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la cálidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín”.

¿Qué fue lo que dijo Mauricio Hoyos?

Este mismo miércoles, pero en horas de la mañana, fue el diálogo que referencia Dimayor entre Mauricio Hoyos y Noticias Caracol. En un apartado de la conversación, donde el CEO de Sencia menciona las estrategias para mejorar la grama, también dijo lo siguiente:

Primero, fue una iniciativa de Sencia. Nosotros nos comunicamos con los equipos y con la Dimayor, diciéndoles que dadas las condiciones climáticas que se viene en esta semana, cargar la cancha con tres partidos adicionales que no se cancelaron sino se aplazan, nos ponía en un riesgo inclusive mayor”.

Y añadió: “Que este espacio de tiempo que le vamos a dar a la cancha, de estos 10 o 12 días que vamos a tener hasta el próximo partido, es un espacio perfecto para poder soportar el tema del clima y darle ese proceso de maduración final que, nos dicen los expertos, se necesita para poder tener la cancha con los estándares que tenemos”.

Finalmente, la comunicación entre Hoyos y el medio referenciado continuó con base al tema central de la grama.

