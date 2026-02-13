Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el clásico rojo: América de Cali vs. Santa Fe

América de Cali le ganó a Independiente Santa Fe, por 1-0, en el clásico de rojos. Fue este viernes 13 de febrero, válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1. La mecha suma tres puntos el día de su cumpleaños número 99.

América de Cali le ganó a Santa Fe y se metió en la pelea de los ocho en Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Jorge Orozco (El País)

La tabla de posiciones es noticia, pues América de Cali se monta en el cuarto lugar del acumulado con 10 puntos en cinco partidos. Es decir, tiene uno menos que los tres primeros: Internacional de Bogotá (13), Deportivo Pasto (13) y Atlético Bucaramanga (10).

En cuanto a Independiente Santa Fe, se estanca en el puesto 12 de la tabla de posiciones con apenas siete puntos. Suma cuatro empates, un triunfo y una derrota. La urgencia de triunfo, en el león, es evidente.

Daniel Valencia debuta con gol en América de Cali

Llega, marca y le da el triunfo al América de Cali, en el clásico de rojos, contra Independiente Santa Fe: ese fue el panorama que dejó el ecuatoriano Daniel Valencia, refuerzo de la mecha para esta temporada.

Valencia recibió un balón al espacio, dejó en el camino a la defensa de Santa Fe y le definió a un portero que parecía imbatible hasta ese momento: Andrés Mosquera Marmolejo. Con ese tanto, a los 76′, América se quedó con el triunfo.

La algarabía fue total en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que después de mucho tiempo volvió a ver sus gradas llenas por hinchas rojos americanos. Tras el pitazo final, ordenado por el árbitro Carlos Márquez, los jugadores escarlatas celebraron junto a su afición.

Resultados fecha 6 en la Liga BetPlay 2026-l

Martes, 10 de febrero de 2026

Cúcuta Deportivo 1 - 3 Deportivo Independiente Medellín

Llaneros 0 - 1 Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga 0 - 0 Deportes Tolima

Miércoles, 11 de febrero de 2026

Millonarios 1 - 0 Águilas Doradas

Internacional de Bogotá 3 - 2 Deportivo Cali

Jueves, 12 de febrero de 2026

Boyacá Chicó 5 - 0 Jaguares F.C.

Once Caldas 2 - 1 Junior de Barranquilla

Atlético Nacional 4 - 1 Fortaleza

Viernes, 13 de febrero de 2026