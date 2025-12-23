Deportes

Goleador de la Liga de Ecuador es seguido por Millonarios y América de Cali: rojos y azules, a romper el mercado

El goleador de la Liga Pro de Ecuador llegaría a un grande del fútbol colombiano y los hinchas se frotan las manos. Millonarios y América de Cali quieren romper el mercado con este delantero.

William Horacio Perilla Gamboa

24 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.
Daniel Valencia, delantero ecuatoriano.
Daniel Valencia, delantero ecuatoriano. Foto: Oficial Manta / Escudos de Millonarios y América

Millonarios y América de Cali en plena Navidad parece que se pelean por un fichaje que sería de lujo para el fútbol colombiano. El equipo azul avanza en el mercado de pases en medio de las críticas de sus hinchas, que exigen mejores contrataciones para pelear por el título de Liga y no quedar eliminado en la fase previa de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

Por otra parte, América de Cali mantiene el proceso del técnico David González y también hace el análisis en el mercado de pases tratando de tener a los mejores recursos para definitivamente ganar otro título y también para no quedarse en la fase previa de Copa Sudamericana, donde enfrentará al Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero.

En las últimas horas, salió a la luz el nombre que América y Millonarios pelean por tener en la nómina para el 2026 y llegaría desde el fútbol de Ecuador. Incluso, es delantero y finalizó la temporada 2025 como el máximo artillero con 21 goles.

Según el Vbar de Caracol Radio, se trata de Daniel Valencia, un delantero ecuatoriano de 29 años, que tiene un valor de 1.2 millones de euros en Transfermarkt. Llegaría a competir el puesto con Leonardo Castro en Millonarios o Adrián Ramos en América de Cali.

Goleador ecuatoriano en la mira de Millonarios y América

El equipo azul busca el reemplazo para Leo, mientras que el rojo necesita urgentemente un nueve de área tras el fichaje de Luis Ramos en Alianza Lima y la sanción de la FIFA para Rodrigo Holgado. Parece que el representante del jugador se mueve por Colombia abriendo puertas para Daniel Valencia.

Pantallazo X: @VBarCaracol Foto: Pantallazo X: @VBarCaracol

Se cree que es un jugador para romper el mercado por sus 21 goles durante el 2025 y su precio que se elevó al finalizar la Liga Pro. Millonarios y América hacen las consultas previas y podrían hacer oferta para contratar al delantero estrella del vecino país.

Daniel Valencia con el Manta FC. Foto: Oficial Manta FC

Por ahora, Millonarios firmó a Mateo García, Sebastián Valencia y Carlos Darwin Quintero. Mientras que América de Cali aún no ha hecho oficial sus fichajes, pero se esperan grandes movimientos en los próximos días. Según Tulio Gómez, buscan un arquero, un defensa central, volante, extremos y delantero centro, que sería el ecuatoriano Valencia.

