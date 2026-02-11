Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Tras quedarse solo en el proyecto, Real Madrid emitió un comunicado oficial respecto a la Superliga.

Redacción Ciclismo
11 de febrero de 2026, 12:14 p. m.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: Getty Images

El proyecto de Superliga fue enterrado definitivamente este miércoles, después que Real Madrid y Uefa llegaran a un “principio de acuerdo” con el fin de resolver “sus disputas legales” relacionados con el polémico torneo impulsado, entre otros, por el club español y que a punto estuvo de hacer saltar por los aires el fútbol europeo.

“Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología”, indicó Uefa en un comunicado que también publicó el club español.

- Proyecto impulsado por Florentino Pérez -

“Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se ejecuten y apliquen”, agregó el texto común.

Este acuerdo entierra definitivamente el proyecto de Superliga, un torneo semicerrado con los mejores equipos del continente, impulsado por el presidente de Real Madrid Florentino Pérez.

En abril de 2021, Pérez anunció una nueva competición fundada por doce clubes europeos, seis ingleses (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Tottenham), tres italianos (Juventus, Milan e Inter) y otros tantos españoles (Barcelona y Atlético de Madrid, además de Real Madrid).

Debido a las presiones de aficionados, de las instituciones como Uefa e incluso gobiernos (como el británico), todos los clubes fueron abandonando un proyecto al que ya no se adherieron de inicio los representantes de las otras dos grandes ligas europeas, Bundeliga y Ligue 1 francesa.

El último club en abandonar el barco de la Superliga fue Barcelona, el histórico rival del Real Madrid, que anunció su salida del proyecto la semana pasada, tras alcanzar un acuerdo con UEFA y la EFC.

FC Barcelona y un sábado redondo en España.
FC Barcelona fue el último club, antes de Real Madrid, en abandonar la Superliga. Foto: Getty Images

“Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a Uefa. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC”, justificó el presidente azulgrana Joan Laporta a principios de octubre tras regresar de la asamblea anual de clubes, la antigua ECA convertida en EFC (European Football Clubs), en Roma.

Real Madrid acudió incluso a las instituciones jurídicas españolas y europeas para tratar de salvar el proyecto.

Demanda millonaria

“Hoy soy más optimista que nunca. La sentencia del Tribunal Europeo, algo histórico y que se estudiará en las universidades, puso fin al monopolio de UEFA”, llegó a decir Pérez en una asamblea de socios a finales de noviembre de 2024.

Efectivamente, los tribunales estimaron que UEFA y FIFA “abusaron de su posición de dominio” al oponerse a la Superliga, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no autorizó una nueva competición, “sino sentar las bases para encauzar un sistema de libre competencia de organización de competiciones de fútbol”.

Junto a la empresa promotora de la Superliga, A22 Sports Management, Real Madrid presentó incluso a finales de octubre de 2025 una reclamación por un monto de 4.000 millones de euros (4.723 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por la negativa de Uefa a aceptar el nuevo torneo.

Kylian Mbappe salvó a Real Madrid en la última jugada frente al Rayo Vallecano
Real Madrid se baja de la Superliga. Foto: Getty Images

Pero sin más clubes promotores que Real Madrid, el proyecto estaba tocado de muerte.

*Con información de AFP

