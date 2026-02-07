Doble golpe del Barcelona al Real Madrid: goleada al Mallorca lo aleja en la tabla y abandonó la Superliga

Horas antes del partido de este sábado, ante Mallorca, FC Barcelona había anunciado que se desvincula oficialmente del proyecto de la Superliga europea, al que se unió en 2021 con el objetivo de reformar el fútbol continental y en el que ya solo queda Real Madrid.

“El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea”, señaló el club azulgrana en un comunicado.

Eso significa un duro golpe para Florentino Pérez, mandamás de La Casa Blanca. Se queda solo en su proyecto y eso ya es noticia importante, no solo en España, sino en el mundo entero.

Barcelona goleó 3-0 al Mallorca de Johan Mojica

Y ya en la mañana de este mismo sábado, horas después de su desvinculación de la Superliga, FC Barcelona derrotó por 3-0 al RCD Mallorca, del colombiano Johan Mojica, en la jornada 23 de LaLiga. Los goles fueron de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. El culé luce su condición de líder del campeonato para, además, añadir presión al mismo Real Madrid.

En el Camp Nou, el inicio fue espeso y, de hecho, la primera ocasión llegó del bando visitante en el 17′, un pase hacia Jan Virgili tras colarse en la zaga del Barça y enviar raso a Vedat Muriqi, quien remató forzado estirándose y el esférico salió muy cerca del poste. Poco más tarde, Virgili incordió al portero Joan Garcia con un derechazo.

La réplica blaugrana corrió a cargo, sobre todo, de Marcus Rashford. Suyo fue un derechazo peligroso desde fuera del área en el minuto 26 que se marchó en el bote junto a la cepa del poste, y suyo también fue otro derechazo similar en el 29′ que fraguó el 1-0, pues David López despejó de cabeza, la pelota rebotó en Dani Olmo y apareció Robert Lewandowski.

El polaco, depredador del área, domó rápidamente ese balón suelto y se perfiló para marcar a bocajarro en el área pequeña. En el tiempo de descuento, los locales rozaron el 2-0 cuando Rashford ejecutó una falta lejana, el portero rival Leo Román repelió con su puño y Jules Koundé remató ese rechace; enfrente de la portería, Lamine Yamal no lo empujó.

Pero sin lamentarse por la ocasión enviada al limbo, los pupilos de Hansi Flick volvieron del descanso con mayor ímpetu y lo demostró Lamine con una arrancada marca de la casa en el costado derecho del área, yendo hacia dentro y siendo entorpecido por Johan Mojica; no obstante, ni el árbitro de campo ni los del VAR apreciaron que era punible como penalti.

Subió la intensidad culé y en el minuto 57 estrelló Marc Casadó en el larguero una volea con el pie diestro, desviado el balón en el aire por David López. Acto seguido, Dani Olmo y Fermín López pusieron en apuros a Leo Román con dos disparos potentes, el primero desde lejos y el segundo desde cerca, respondiendo con dos aciertos el guardameta del Mallorca.

Pese a ello, el conjunto balear aguantó poco más y en el 61′ encajó el 2-0; al saque de un córner, Lamine recibió el balón fuera del área y realizó un amago con la cadera hasta perfilarse y efectuar un zurdazo con efecto, que pilló a Leo Román a contrapié y que entró abajo junto a un palo. Aunque Jagoba Arrasate hizo sustituciones, apenas sirvieron.

Tormenta para el Mallorca de Johan Mojica: goleada ante FC Barcelona. Foto: Getty Images

El dominio blaugrana se mantuvo en muchas facetas y la sentencia del 3-0 se firmó en el 83′, un contragolpe lanzado por Casadó para que Marc Bernal recibiese la pelota, llegase raudo al área bermellona, sentase a Pablo Maffeo con su recorte y definiese con un tiro raso delante de Leo Román y salvando la llegada desde atrás de Omar Mascarell.

Sin sustos desde ese momento hasta el pitido definitivo del árbitro Alejandro Quintero González, el equipo barcelonés certificó otro triunfo en casa y se situó con 58 puntos en la cumbre de Primera División. Por su parte, Mallorca constató su inicio de 2026 repleto de altibajos y se quedó con 24 puntos, mirando de reojo hacia la zona de descenso

*Con información de Europa Press