Giro radical para el debut de Falcao García: presidente de Millonarios hizo la revelación

Cambia el panorama para el Tigre respecto a su sanción de cuatro fechas impuesta por la comisión disciplinaria de la Dimayor.

Sebastián Clavijo García

22 de enero de 2026, 8:10 p. m.
Radamel Falcao García podría debutar la próxima semana con Millonarios.
Radamel Falcao García podría debutar la próxima semana con Millonarios. Foto: Win Sports y @MillosFCOficial

Radamel Falcao García podría debutar en la Liga BetPlay mucho antes de lo esperado. Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó que se acogerán al artículo 42 y pedirán la reducción de la mitad de la sanción que está cumpliendo.

Eso quiere decir que podría disputar su primer partido el próximo miércoles, 28 de enero, cuando enfrenten a Deportivo Pasto en el Estadio Libertad de la capital nariñense.

Todo depende del análisis que haga la comisión disciplinaria y la carpeta de documentos que presente el conjunto embajador para hacer efectivo el recurso.

Dicho artículo establece que “el órgano que imponga la sanción puede considerar si es posible suspender parcialmente la ejecutoriedad de la sanción impuesta”.

Falcao cumplirá la mitad del castigo el domingo contra Junior y quedará pendiente de la respuesta de la comisión para volver a jugar con Millonarios.

Radamel Falcao García en amistoso contra Boca.
Radamel Falcao García en amistoso contra Boca. Foto: AFP

El artículo 42 se hizo efectivo el año pasado con Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, que cumplió una de sus dos fechas de sanción y quedó habilitado para jugar contra Independiente Medellín.

“El órgano competente decidirá la parte de la sanción que puede ser suspendida (ej.: la sanción económica, la sanción de suspensión, etc.). En cualquier caso, al menos la mitad de la sanción impuesta es definitiva y deberá cumplirse en todas sus partes“, establece el reglamento.

Falcao quedará condicionado para dar declaraciones de ese calibre durante el resto del semestre, teniendo en cuenta que no puede caer en reincidencias si se acoge al recurso.

“Si la persona favorecida con la suspensión de ejecutoriedad parcial de su sanción cometiera una nueva infracción de igual o similar naturaleza según criterio del órgano competente, tal suspensión será automáticamente revocada y la sanción recobrará su vigor“, completa el código único disciplinario (CDU).

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Camacho confirma el uso del artículo 42

Cuando se anunció el fichaje de Radamel Falcao García empezaron a escucharse versiones sobre el posible uso del artículo 42, algo que fue confirmado este jueves por el presidente Enrique Camacho.

“No solo lo estamos pensando, sino estamos trabajando. Después del partido contra Junior, el lunes, presentaremos esa solicitud para que la estudie el comité disciplinario de la Dimayor”, aseguró en entrevista con Win Sports.

Millonarios F.C President Enrique Camacho is seen during the BetPlay Dimayor League classifying match between Bogota's Millonarios F.C and unja's Boyaca Chico at El Campin stadium in Bogota, Colombia, May 25, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Enrique Camacho, presidente de Millonarios Foto: Long Visual Press/Universal Imag

La locura por ver a Falcao es total en Millonarios, al punto que están muy cerca de alcanzar los 30.000 abonos para esta temporada, una cifra récord en el Estadio El Campín.

Los hinchas se volcaron a agotar la boletería tras el anuncio oficial y esperan que el equipo esté a la altura para acompañar al Tigre en este ‘último baile’ que decidió aceptar.

“Nos da una enorme responsabilidad, usted no sabe lo que uno sufre para darle gusto a los hinchas y a los que están cerca. Mis hijos son mis mayores críticos, uno quiere satisfacerlos al máximo. La gente responde porque es muy fiel y nos acompaña siempre”, aseguró.

