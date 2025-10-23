Alfredo Morelos podría jugar el clásico: esto dice la regla que ilusiona en Atlético Nacional

La apelación de Atlético Nacional no prosperó y Alfredo Morelos tendrá que cumplir las dos semanas de sanción por el polémico penal que le pitaron en Tunja contra Boyacá Chicó.

Aunque es baja para el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, el conjunto verdolaga se aferra a una última esperanza respaldada por el Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Alfredo Morelos, sancionado en Atlético Nacional. | Foto: AFP

Se trata del artículo 42, referente a la “suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción”.

De acuerdo a dicha regla, “el órgano que imponga la sanción puede considerar si es posible suspender parcialmente la ejecutoriedad de la sanción impuesta”.

Morelos ya cumplió la mitad del castigo, es decir, una semana fuera de las canchas. A partir de este momento, Nacional puede pedir que se aplace la ejecución de la sanción y, por ende, que el delantero cordobés dispute el clásico en el Atanasio.

“El órgano competente decidirá la parte de la sanción que puede ser suspendida (ej.: la sanción económica, la sanción de suspensión, etc.). En cualquier caso, al menos la mitad de la sanción impuesta es definitiva y deberá cumplirse en todas sus partes”, agrega el artículo 42.

Eso no significa que la sanción de Morelos desaparezca, sino que la segunda semana de sanción la cumplirá en otro momento.

“Si la persona (natural o jurídica) favorecida con la suspensión de ejecutoriedad parcial de su sanción cometiera una nueva infracción de igual o similar naturaleza según criterio del órgano competente, tal suspensión será automáticamente revocada y la sanción recobrará su vigor sin perjuicio de la imposición de la sanción por la nueva infracción y de las disposiciones especiales que se puedan adoptar en ciertas circunstancias”, completa el CDU.

Resolución 107 de Dimayor informa que no prosperó el recurso de reposición presentado por Atlético Nacional sobre el caso Alfredo Morelos.



El club recurrió al artículo 42 tras cumplirse una semana de la sanción, cuya respuesta se espera para mañana. pic.twitter.com/CoUKpm8mEc — Juan David Londoño (@juandl84) October 24, 2025

Morelos, en duda

Por lo pronto, Alfredo Morelos está descartado para el clásico contra Medellín y podría regresar a las canchas a partir del próximo jueves.

No obstante, Atlético Nacional es optimista y esperará la respuesta de la comisión disciplinaria para saber si puede contar con su goleador en un partido clave por la clasificación a cuadrangulares.

Morelos es una pieza fundamental en el andamiaje del técnico Diego Arias. Su capacidad goleadora está acompañada de asistencias y una voz de mando de la que carecen sus posibles reemplazos.

Facundo Batista o Dairon Asprilla son las alternativas del verde paisa en caso de que no se conceda la suspensión parcial de la sanción.

Si eso no sucede, Morelos estará disponible para el compromiso contra Llaneros programado para el próximo 30 de octubre en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.