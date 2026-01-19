Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas fue el último partido de la primera fecha de la Liga Betplay I-2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de enero de 2026, 11:32 p. m.
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. Foto: Colprensa

Dayro Moreno hace bulla en la primera fecha de la Liga Betplay tras marcar un doblete y sentenciar al recién ascendido Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. La victoria de Once Caldas en el departamento de Norte de Santander le coloca fin a la primera fecha, que dejó varias sorpresas y signos de alarma.

Cúcuta Deportivo comenzó ganando tras un gol de Jaime Peralta de penalti a los 35 minutos. Ya en la segunda parte cayó el dominio de Dayro Moreno en el juego y empató con la misma fórmula al 62. Por si fuera poco, marcó el segundo al 87′, para decretar la remontada del equipo de Manizales y su primer doblete de la temporada.

Por otra parte, fue un debut oscuro para los equipos grandes del fútbol profesional colombiano. Santa Fe empató de local contra Águilas Doradas (1-1), con la mente puesta en la Superliga. Y al que sí le fue muy mal fue a Junior de Barranquilla, que cayó ante Deportes Tolima (0-2) en el Metropolitano, antes del viaje a Bogotá para definir al super campeón.

Otro que tuvo un mal debut fue el Deportivo Cali, que vio la derrota ante Jaguares de Córdoba (1-0) en el Jaraguay de Montería con un golazo de ‘Jopito’ Álvarez. Deportivo Pasto despachó a Independiente Medellín también por la mínima diferencia y lo hizo ver mal. DIM y Cali se verán las caras en la segunda fecha.

Millonarios perdió y Atlético Nacional goleó

La diferencia de gol dejó a Atlético Nacional como líder de la Liga Betplay, pues comenzó el torneo con un contundente 4-0 ante un humilde Boyacá Chicó que nunca estuvo a la altura de la situación en el Atanasio Girardot. América de Cali le sigue en la segunda casilla tras la victoria 3-0 en el Pascual Guerrero ante Internacional de Bogotá.

Tolima celebró en Barranquilla: 2-0 sobre Junior.
Tolima celebró en Barranquilla: 2-0 sobre Junior. Foto: Colprensa.

Si en Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Medellín hay crisis, Millonarios no se queda atrás y confirmó un mal comienzo de temporada tras la caída ante Atlético Bucaramanga, que mostró un gran nivel deportivo con el técnico Leonel Álvarez. La idea de Hernán Torres no dio resultado y muchos hinchas están pidiendo que salga del cargo tras el 2-1 que los fanáticos azules no veían venir.

Programación de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I

Viernes 23 de enero

  • Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo

6:20 p. m. – Estadio Metropolitano de Techo

  • Deportes Tolima vs. Alianza FC

8:30 p. m. – Estadio Manuel Murillo Toro

Sábado 24 de enero

  • Deportivo Pereira vs. Fortaleza FC

2:00 p. m. – Estadio Centenario (Armenia)

  • Llaneros FC vs. Atlético Bucaramanga

4:10 p. m. – Estadio Bello Horizonte

  • Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

6:20 p. m. – Estadio Deportivo Cali

  • Boyacá Chicó vs. América de Cali

8:30 p. m. – Estadio La Independencia

Domingo 25 de enero

  • Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

4:00 p. m. – Estadio por confirmar

  • Millonarios vs. Junior

6:10 p. m. – Estadio El Campín

  • Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

8:20 p. m. – Estadio Palogrande

Lunes 26 de enero

  • Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba

8:00 p. m. – Estadio Atanasio Girardot

