Grave problema para Dimayor en pleno comienzo de la Liga: posible cambio de sede y se teme un aplazamiento

En pleno comienzo de temporada, se le presentó un grave problema a la Dimayor por un posible cambio de sede de un club de la primera división.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

16 de enero de 2026, 5:40 p. m.
Águilas Doradas es local en Rionegro.
Águilas Doradas es local en Rionegro. Foto: David Jaramillo

Ya no es novedad. Se ha vuelto común que los equipos del fútbol colombiano busquen cambiar de sede y dejen las ciudades a las que representan. Muchas razones llevan a este tipo de decisiones. Las prioridades de los directivos cambian, se busca una mayor rentabilidad, desacuerdos con las entidades departamentales o incluso problemas de infraestructura.

Esto último es lo que tiene en serios problemas a Águilas Doradas, un club que ya es habitual verlo en las competencias de la primera división del fútbol colombiano. Sobre la hora, apenas iniciando una nueva temporada en el FPC, enfrenta un serio problema en su sede en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Estamos hablando del estadio en el que hace de local. Águilas Doradas emitió un comunicado de prensa donde expresa sus preocupaciones por la situación del estadio Alberto Grisales. Este escenario deportivo no estaría disponible para la segunda fecha y el club está gestionando otro lugar para llevar a cabo sus actividades en la Liga Betplay.

Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro
Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro. Foto: David Jaramillo

No es un secreto que el estadio Alberto Grisales de Rionegro tiene daños estructurales. El club dice que está dispuesto al diálogo para llegar a un común acuerdo, luego de que recibiera una alerta de la Alcaldía del municipio el pasado 30 de diciembre donde avisaba que el escenario deportivo estaba inhabilitado.

Grave problema para Águilas Doradas en el comienzo del campeonato

La notificación cae cuando el cronograma ya está aprobado y listo por Dimayor: “Decisiones tardías y sin articulación institucional generan un impacto deportivo y organizacional que vulnera el principio de confianza legítima, bajo el cual el club estructuró de buena fe su operación”, se lee en el comunicado.

“Dimayor señaló que destaca que en otros escenarios del país como El Campín, Atanasio Girardot, Palogrande, Hernán Ramírez Villegas y Jaime Morón, se han ejecutado procesos de adecuación para competencias internacionales de CONMEBOL y FIFA, permitiendo de forma simultánea la disputa del Fútbol Profesional Colombiano, evidenciando que existían alternativas menos lesivas. En coherencia con ello, Águilas Doradas reiteró su disposición al diálogo en comunicación enviada el 8 de enero del presente año, sin que la misma haya recibido respuesta alguna”, agrega el comunicado de prensa.

Por la primera fecha de la Liga Betplay, Águilas Doradas jugará contra Santa Fe en el estadio El Campín, el 18 de enero, lo que permite un común acuerdo con la Alcaldía y el club por el estadio y el análisis si se puede llevar a cabo el torneo en el Alberto Grisales. De lo contrario, el equipo antioqueño buscaría sede en Envigado o Itagüí.

Otros casos de cambios de sede en el fútbol colombiano

Al Atlético Huila le tocó irse de la ciudad de Neiva, refundiendo toda una identidad que desde años atrás se creó en el departamento y ahora seguirá sus actividades en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, cambiando la sede, el nombre y el logo.

Otro ejemplo es el de Alianza Petrolera, que en años atrás tuvo que irse de Barrancabermeja, cuando ya era una identidad de este municipio. Ahora, cambió de sede y prefirió representar a la ciudad de Valledupar y cambió su nombre a Alianza FC.

En el 2024, Real Cundinamarca dejó atrás el departamento del Cesar, su nombre Valledupar FC desapareció por completo y ahora representa a la zona del interior del país, alternando su sede en Bogotá y municipios aledaños.

